Por qué Javier Milei no irá al Coloquio IDEA 2025: los motivos de su ausencia

Javier Milei no estará presente en el Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) debido a compromisos de gestión y una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El evento se desarrollará entre el miércoles 15 y el viernes 17 de octubre. Aunque canceló su participación, el mandatario enviará un mensaje a los empresarios.

Los motivos de la ausencia de Javier Milei al Coloquio IDEA 2025

La participación de Javier Milei en el Coloquio IDEA estaba en duda y finalmente se confirmó su ausencia. “Adorni será el encargado de transmitir a los participantes un mensaje del presidente Javier Milei. Si bien el mandatario manifestó su interés en asistir, no podrá estar presente en el cierre del encuentro debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión”, explicaron desde la organización. En su lugar, el vocero presidencial estará a cargo del cierre de la primera jornada y transmitirá el mensaje del Presidente.

Javier Milei se presentó en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, en 2024 Mauro V. Rizzi - LA NACION

Quiénes representarán al Gobierno en el Coloquio IDEA 2025

Además de Adorni, otros funcionarios del oficialismo participarán en el Coloquio IDEA. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá sobre “las reformas que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei y la resistencia que en muchos casos viene ejerciendo la casta”. El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, también será parte de los disertantes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá su panel de manera virtual debido a una agenda internacional considerada clave para la política económica del país. “Tanto Javier Milei como Luis Caputo hicieron llegar su agradecimiento a los organizadores y su reconocimiento a la importancia del Coloquio como espacio de diálogo entre los sectores público y privado”, agregó la comunicación oficial de IDEA.

Federico Sturzenegger se presentará en el Coloquio IDEA 2025 Mauro V. Rizzi

Los temas centrales del Coloquio IDEA

El 61° Coloquio IDEA, bajo el lema “Juega Argentina”, reunirá a más de 60 CEOs y equipos técnicos para debatir sobre competitividad, innovación, empleo y educación para el empleo, impuestos e institucionalidad. El evento se desarrollará a una semana de las elecciones legislativas nacionales.

Los empresarios coinciden en la necesidad de una reforma laboral, previsional e impositiva en el país, sosteniendo la responsabilidad fiscal como pilar fundamental para reconstruir la confianza con los inversores. Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio de IDEA, advirtió: “Si como sociedad transmitimos que vamos a tener responsabilidad fiscal, las inversiones van a venir. Si pensamos que se puede gastar lo que se quiera, que el dinero cae de alguna manera, no van a venir nunca. No nos ven convencidos, por eso es difícil que vengan, tenemos que transmitir un camino de responsabilidad”.

Autoridades IDEA y 61° Coloquio: Santiago Mignone, Mariano Bosch y Luciana Paoletti Marcela Alvarez

Santiago Mignone, presidente de IDEA y PwC LAN Senior Partner, cerrará el evento. “El clima de inestabilidad preelectoral lo tenemos cada dos años. Eso es lo malo, que cada dos años tengamos estos vaivenes de la economía, de la parte financiera más que nada, pero que repercute sobre la actividad privada. Sabemos que es transitorio, pasada las elecciones se vuelve a reconducir y vamos hacia una vida más normal. Ahora estamos en una cancha embarrada en la que hay que jugar igual”, agregó Mignone.

Presencia empresarial destacada

Entre los empresarios que participarán en el Coloquio IDEA se encuentran Horacio Marín, presidente & CEO de YPF; Martín Migoya, co-fundador y CEO de Globant; Martín Rappallini, presidente de UIA y CEO en Alberdi Desarrollos; Daniel Rabinovich, COO en Mercado Libre; y Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia, entre otros.

También integrarán los paneles de debate gobernadores de distintas provincias: Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco). Otras figuras destacadas serán Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que participará de forma virtual; y Juan Carlos Maqueda, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.