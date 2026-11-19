En medio del boom de compras de los argentinos en plataformas internacionales como Shein y Temu, Aeropuertos Argentina Cargas inauguró hoy la nueva Terminal Única de Courier (TUC) de Ezeiza, una obra que demandó una inversión de US$21 millones y que permitirá agilizar el procesamiento de los paquetes que llegan desde el exterior y, como consecuencia, reducir los tiempos de entrega a domicilio.

Las nuevas instalaciones cuentan con 10.000 metros cuadrados cubiertos, dentro de un predio de 20.000 metros cuadrados, y fueron diseñadas para responder al fuerte crecimiento de las importaciones mediante el sistema courier. Según informaron durante el acto de inauguración, las empresas comenzarán a operar en la nueva terminal a partir de diciembre.

Nueva Terminal Única de Courier en el aeropuerto internacional de Ezeiza

La obra se concretó en un contexto de compras récord al exterior. En septiembre de 2026, último dato disponible, las operaciones mediante courier alcanzaron los US$105 millones, mientras que en los primeros nueve meses del año acumularon US$960 millones, una cifra que ya supera el total registrado durante todo 2025.

La nueva terminal permitirá mejorar los circuitos de ingreso, procesamiento y salida de la mercadería. Además, incorpora 44 oficinas para las empresas de courier que manejan grandes volúmenes de carga y un espacio de coworking destinado a operadores con necesidades eventuales o estacionales. También se renovó la circulación exterior, con una nueva calle de salida para Correo Argentino, y está prevista la construcción de otro acceso de salida para las importaciones.

“En enero del año pasado nos juntamos por este proyecto, nos pusimos un hito y cumplimos”, destacó Walter Soiza, gerente de Cargas de Aeropuertos Argentina, durante la inauguración. El ejecutivo explicó que la compañía viene trabajando en la modernización de sus instalaciones y en la incorporación de tecnología para agilizar los procesos, mejorar la velocidad de las operaciones y reforzar la seguridad.

Soiza señaló que las inversiones abarcan tanto las áreas de importación como las de exportación y forman parte de un plan integral de infraestructura que se extenderá hasta 2031. En ese marco, destacó la incorporación de un sistema digital de depósitos y las obras realizadas en distintos sectores de la terminal de cargas.

Por su parte, Sebastián Villar Guarino, gerente general del aeropuerto de Ezeiza, destacó que el crecimiento del tráfico aéreo, tanto de pasajeros como de cargas, obliga a anticiparse a la demanda mediante nuevas inversiones. “Nuestro rol es invertir para adelantarnos a la demanda”, afirmó. Según detalló, Ezeiza tiene una operación intensiva durante las 24 horas, con alrededor de 200 vuelos diarios y la actividad de 32 aerolíneas de pasajeros y 17 de carga. Además, señaló que unos 15.000 importadores y exportadores operan anualmente en el aeropuerto.

Unos 15.000 importadores y exportadores operan anualmente en el aeropuerto de Ezeiza

El ejecutivo recordó que la compañía anunció recientemente un plan de inversiones de US$1500 millones entre 2027 y 2031, de los cuales US$794 millones estarán destinados a Ezeiza. El programa, presentado en octubre pasado tras la renegociación del contrato de concesión, contempla la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales, otra exclusiva para vuelos domésticos y distintas obras de infraestructura aeroportuaria.

El impacto del comercio electrónico

Durante el acto, los representantes de las empresas de courier y de la Aduana coincidieron en que el crecimiento del comercio electrónico internacional modificó las necesidades logísticas y exige adaptar tanto la infraestructura como los procedimientos de control.

Luciana Larsen, gerente general de Capsia, la cámara que agrupa a empresas del sector courier, señaló que la actividad atraviesa una transformación que va más allá del incremento de los volúmenes de operaciones. “No solo hubo un incremento del volumen y de la actividad, sino un cambio en la comercialización a nivel global. Cambiaron los tiempos, las exigencias y nuestros requerimientos logísticos”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre Aeropuertos Argentina, la Aduana y las empresas de courier para responder a las nuevas demandas del sector. “Si las tres partes no tuviéramos diálogo, no alcanzarían los metros cuadrados”, afirmó.

Por su parte, José Velis, titular de la Dirección General de Aduanas, sostuvo que el crecimiento del comercio electrónico y la globalización de las operaciones plantean nuevos desafíos para el organismo. “Agilizar no significa controlar menos, sino controlar mejor”, afirmó, y señaló que el objetivo es ordenar los procesos, optimizar los tiempos y fortalecer las herramientas de fiscalización.

José Velis, titular de la Dirección General de Aduanas, sostuvo que el crecimiento del comercio electrónico y la globalización de las operaciones plantean nuevos desafíos para el organismo

En paralelo, Aeropuertos Argentina Cargas prevé invertir más de US$34 millones entre 2027 y 2031 en nuevos proyectos de infraestructura logística. Entre las obras en marcha se encuentra la ampliación del 50% de la superficie refrigerada destinada a productos perecederos de exportación, junto con la incorporación de nuevos equipos y la renovación del sistema de frío.