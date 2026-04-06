El “Día de la Liberación” ha transformado el comercio, pero no como esperaba Donald Trump

Según el relato del presidente, el 2 de abril de 2025 fue “uno de los días más importantes… de la historia de Estados Unidos”. Donald Trump acusó a los aliados de haber “saqueado” a Estados Unidos antes de proclamar una “declaración de independencia económica” mediante aranceles generalizados y sin sentido. El mundo se escandalizó y amenazó con tomar represalias. El ministro de Comercio de Japón prometió una respuesta “audaz y rápida”. Mark Carney, primer ministro de Canadá, prometió represalias con “el máximo impacto en Estados Unidos”. Emmanuel Macron, presidente de Francia, instó a Europa a preparar su “bazuca comercial”. Se avecinaba una guerra comercial total.

El daño causado por los aranceles de Trump es real. La tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos superó brevemente el 20%. Incluso después de retroceder al 10,5%, se encuentra en su nivel más alto desde la década de 1940. La aplicación errática de los gravámenes lastra la inversión. En las economías ricas, la construcción de nuevas fábricas cayó en más de una cuarta parte en 2025. La proporción del comercio realizado en condiciones no discriminatorias —el principio fundamental del sistema mundial— se redujo del 80% al 72% durante el último año, según estima la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sin embargo, la ruptura nunca llegó del todo. En cierto modo, el comercio se ha fortalecido. En 2025 creció casi un 5%, más rápido que la economía mundial. Mientras tanto, el muro arancelario de Estados Unidos ha sido poroso, plagado de exenciones debido al retroceso de Trump. Aproximadamente la mitad de las importaciones de bienes siguen entrando en Estados Unidos libres de aranceles, según Bloomberg Economics, una empresa de datos. El déficit comercial de bienes, la mayor pesadilla del presidente, se amplió a más de US$1,2 billones, o el 4% del PIB, el año pasado, cuando las importaciones alcanzaron un nuevo máximo.

En cierto modo, el comercio se ha fortalecido. En 2025 creció casi un 5%, más rápido que la economía mundial. SasinTipchai - Shutterstock

Los aranceles cambiaron el lugar de donde Estados Unidos compraba, más que la cantidad. Los aranceles punitivos contra China, que en un momento superaron el 100%, prácticamente asfixiaron el comercio directo entre las dos superpotencias. Entre mayo y diciembre, las importaciones procedentes de China fueron más de un 40% inferiores a las de los mismos meses de 2024.

Pero, al mismo tiempo, las importaciones procedentes de Tailandia y Vietnam aumentaron más del 40%, ya que los productores del sudeste asiático se hicieron con gran parte de la cuota de China en categorías como las computadoras portátiles. La India, a pesar de enfrentarse a aranceles de hasta el 50%, también aumentó sus exportaciones a Estados Unidos, ayudada por un aumento en los envíos de teléfonos inteligentes exentos de aranceles. Las importaciones de todo el mundo relacionadas con el auge de la inteligencia artificial —especialmente semiconductores y equipos para centros de datos— también se libraron en gran medida de los aranceles y se dispararon. Taiwán, el principal productor mundial de chips avanzados, vio cómo sus exportaciones a Estados Unidos aumentaban en más del 80%.

Aun así, la razón más importante por la que el sistema comercial se mantuvo unido es que la escalada nunca se extendió. La última vez que Estados Unidos subió los aranceles de manera tan agresiva, con la Ley Smoot-Hawley de 1930, sus socios tomaron represalias de igual manera. El comercio mundial se desplomó en dos tercios en cuatro años. Esta vez, en lugar de levantar sus propios muros arancelarios, se abrieron: buscando nuevos mercados, cerrando nuevos acuerdos y profundizando los lazos mutuos. En total, los aumentos arancelarios han afectado solo a alrededor del 11% del comercio mundial, mucho menos de lo que se temía inicialmente.

Una consecuencia ha sido un alejamiento de Estados Unidos. China ha buscado otros mercados, al igual que muchos aliados estadounidenses. Andrew Harnik - Pool Getty Images North America

Una consecuencia ha sido un alejamiento de Estados Unidos. China ha buscado otros mercados, al igual que muchos aliados estadounidenses. El Reino Unido, Japón y Corea del Sur vieron caer sus exportaciones a Estados Unidos tras el “Día de la Liberación”. Pero, en general, sus exportaciones siguieron creciendo, ya que los envíos se redirigieron a otros destinos. Lo que es más llamativo, estas potencias intermedias están comerciando más entre sí. Entre mayo y diciembre de 2025, el comercio entre Gran Bretaña, Canadá, la UE, Japón, Corea del Sur y Suiza aumentó un 12% en comparación con los mismos meses del año anterior, a pesar de que sus exportaciones a Estados Unidos cayeron un 6%.

Las potencias medias también están cerrando nuevos acuerdos entre ellas. A medida que se debilita el atractivo del mercado estadounidense, están tomando medidas para asegurarse el acceso a otros. La UE ha cerrado un acuerdo con el Mercosur, un bloque sudamericano que incluye a Brasil y la Argentina, tras un cuarto de siglo de negociaciones. También ha concluido acuerdos con Australia, India e Indonesia, que se suman a una red preferencial ya de por sí amplia. Suiza, a través de la Asociación Europea de Libre Comercio, ha alcanzado su primer acuerdo con Sudamérica. Gran Bretaña ha firmado su acuerdo comercial más significativo tras el Brexit, con India. La propia India, que durante mucho tiempo se ha mostrado cautelosa en materia de liberalización, ha cerrado otros dos acuerdos en el último año, con Omán y Nueva Zelanda. Si sumamos las cifras de Gran Bretaña y la UE, el total de la India es superior al de la década anterior.

En total, The Economist estima que en el último año se han cerrado más de 15 acuerdos en los que participan Gran Bretaña, Canadá, la UE y otros, que abarcan más de US$400.000 millones en comercio. En conjunto, los países que están reduciendo las barreras comerciales representan más de una cuarta parte de las importaciones mundiales, en comparación con menos de una octava parte en el caso de Estados Unidos.

Las potencias medias también están cerrando nuevos acuerdos entre ellas. A medida que se debilita el atractivo del mercado estadounidense, están tomando medidas para asegurarse el acceso a otros. TWITTER - TWITTER

Mientras Trump desmantela el antiguo sistema comercial multilateral, otros están redactando nuevas reglas. Los acuerdos de comercio digital están proliferando. Un pacto acordado el 28 de marzo por 66 países, entre ellos Australia, Gran Bretaña y Singapur, establece normas comunes para los flujos de datos y el comercio digital. Los bloques establecidos también se están moviendo. La UE y los miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico están profundizando su cooperación en materia de comercio, inversión y regulación, en lugar de esperar a que se alcance un consenso en la OMC.

Los riesgos no han desaparecido. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, incluidos los gravámenes “recíprocos” de Trump, el gobierno tomó medidas para reconstruir su muro arancelario. En marzo inició investigaciones contra 16 socios comerciales, alegando “exceso de capacidad estructural” en el sector manufacturero. Ha abierto otras 60 relacionadas con el trabajo forzado. Mientras tanto, persisten los problemas más profundos del sistema multilateral. Una reunión ministerial de la OMC en Camerún que concluyó el 30 de marzo produjo pocos resultados, obstaculizada por las reglas de consenso de la organización.

Sin embargo, el valor de un sistema abierto es más claro que nunca. Incluso el propio Trump se ha visto obligado a recurrir a él. Estados Unidos ha buscado el apoyo de sus aliados para garantizar el paso de los buques por el estrecho de Ormuz. En la reunión de la OMC lideró un vano intento de renovar la moratoria sobre los aranceles al comercio digital. Pero estos sistemas no pueden desmontarse y luego utilizarse de manera selectiva. Está surgiendo un nuevo orden, construido por coaliciones de voluntarios, pero aún basado en la apertura y las reglas. Estados Unidos fue el arquitecto del antiguo sistema comercial. Otros están construyendo este.