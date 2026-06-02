Precios del 2025. ChangoMâs vuelve atrás el precio de más de 200 productos

En medio de la búsqueda de ahorro por parte de los hogares y de un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, ChangoMâs anunció una iniciativa que retrotrae a valores de 2025 los precios de más de 200 productos de primera necesidad. La medida estará vigente durante junio en todas sus sucursales y también en su canal de comercio electrónico.

Con una inflación acumulada superior al 32% en el período y un consumo que continúa enfrentando dificultades, las cadenas de supermercados profundizan sus estrategias comerciales para atraer clientes y ofrecer alternativas que alivien el impacto de los aumentos sobre el presupuesto familiar.

En ese contexto, ChangoMâs presentó la campaña “Precios hoy, del 2025”, una propuesta que contempla más de 200 artículos cuyos valores de góndola fueron llevados nuevamente a precios de referencia del año pasado.

La iniciativa alcanza una amplia variedad de categorías, entre ellas almacén, limpieza, perfumería, frescos, bebidas, tecnología y pequeños electrodomésticos, con el objetivo de generar un ahorro tangible en las compras de todos los días.

Inflación y consumo: la apuesta por recuperar poder adquisitivo

Según explicaron desde la cadena, el programa busca contribuir a revalorizar el poder adquisitivo de las familias mediante una reducción efectiva de precios en productos de consumo frecuente.

“Frente a un contexto complejo para el consumo, redoblamos nuestro compromiso con iniciativas que revaloricen el poder adquisitivo de las familias en todo el país”, afirmó Juan Pablo Irrera, Country Manager de GDN Argentina.

Más de 200 productos con precios del año pasado

De acuerdo con la empresa, la propuesta se diferencia de otras iniciativas comerciales que buscan contener futuras subas de precios, ya que en este caso se decidió retrotraer el valor actual de los productos incluidos en la promoción.

“Este programa vuelve el precio atrás como parte de un compromiso por acompañar a los consumidores con propuestas de impacto real en su economía cotidiana”, agregó Irrera.

ChangoMâs y MasOnline.com.ar asumen el compromiso, a lo largo y ancho de todo el país, de desarrollar estrategias que ayuden a conectar con cada uno de los clientes y sus necesidades, desde una experiencia de compra cercana, personalizada, atractiva y sostenible en el tiempo.

La presencia de ChangoMâs en la Argentina

La iniciativa tendrá alcance nacional a través de toda la red comercial de la empresa. Actualmente, GDN Argentina emplea a más de 8.600 personas, opera 93 tiendas en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires y desarrolla distintos formatos bajo las marcas Hiper ChangoMâs, ChangoMâs, Super ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline.

La cadena también cuenta con nuevas unidades de negocio bajo las marcas MâsFarma y MâsAutocenter, además de un centro de distribución propio en Moreno y tres centros productivos especializados en panificados, carnes y productos feteados.

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