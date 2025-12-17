Los turistas argentinos que este verano deseen visitar alguna playa del país vecino y se pregunten si pueden pagar con Mercado Pago en Uruguay, deben saber que la plataforma de pagos digitales funciona en ese país, con la misma metodología que en la Argentina.

En Uruguay se pueden abonar comprar con código QR de Mercado Pago Mercado Pago

Este verano, quienes viajen a Uruguay podrán pagar sus compras sin necesidad de efectivo ni cambio de divisas, usando la cuenta digital de Mercado Pago.

La compañía fundada por Marcos Galperin informó que este verano “quienes viajen a Brasil o Uruguay podrán pagar con la misma cuenta digital que usan todos los días en Argentina”.

Desde la aplicación de Mercado Pago ya es posible “abonar de forma simple, segura y sin necesidad de efectivo ni cambio de divisas en dos de los destinos más elegidos para descansar”, según consta en el comunicado oficial de la empresa.

¿Puedo pagar con Mercado Pago en Uruguay?

En Uruguay, esta opción ya está disponible desde diciembre de 2024, donde los argentinos pueden pagar en más de 50 mil comercios de distintos rubros simplemente escaneando los QR de la compañía, utilizando las tarjetas cargadas en su cuenta de Mercado Pago.

Los argentinos pueden pagar en más de 50 mil comercios de Uruguay con Mercado Pago

Uruguay, por su parte, cuenta con beneficios para los turistas argentinos, como la devolución del 100% del IVA en hotelería y gastronomía, para gastos con tarjetas de débito y crédito emitidas fuera del país.

Según datos del Ministerio de Turismo de Uruguay, en los primeros tres trimestres de 2025 ingresaron 1.690.529 argentinos, un 18,3% más que en el mismo período del año pasado.

Cómo pagar con Mercado Pago en Uruguay

Escanear el QR para pagar con Mercado Pago: ingresar a la aplicación de Mercado Pago y seleccionar el QR de la home, visible en la pantalla principal.

para pagar con Mercado Pago: ingresar a la aplicación de Mercado Pago y seleccionar el QR de la home, visible en la pantalla principal. No se necesita efectivo ni tarjetas: se abona con dinero en cuenta , en pesos. El usuario ve el importe de su consumo en pesos uruguayos y su equivalente en pesos argentinos automáticamente. Al confirmar el pago, se debita de la cuenta al instante.

, en pesos. El usuario ve el importe de su consumo en pesos uruguayos y su equivalente en pesos argentinos automáticamente. Al confirmar el pago, se debita de la cuenta al instante. No hace falta realizar gestiones extras: no es necesario hacer trámites previos ni dar aviso a Mercado Pago sobre el viaje. Además, es posible consultar la cotización del día a través del chat disponible en el botón de “Ayuda 24hs”.

Con Mercado Pago no es necesario contar con efectivo ni tarjetas Daniel Basualdo

En qué países se puede usar Mercado Pago

Mercado Pago es la compañía fintech de origen latinoamericano más grande de la región. Fundada en 2003, brinda el ecosistema de soluciones financieras para empresas, emprendimientos o personas físicas que desean gestionar su dinero de manera segura, simple y cómoda, con una gran variedad de posibilidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.