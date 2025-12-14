Con la llegada de diciembre de 2025, la pregunta sobre el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) vuelve a surgir, especialmente entre los trabajadores independientes.

La Ley de Contrato de Trabajo delimita de manera precisa quiénes son los beneficiarios de la segunda cuota de este derecho laboral, marcando una distinción fundamental entre empleados y autónomos.

¿Si soy monotributista, tengo aguinaldo en diciembre 2025?

Para los monotributistas, la respuesta a la inquietud sobre este ingreso extra es categórica: no acceden al aguinaldo. La razón fundamental reside en la naturaleza de su relación laboral.

El SAC está reservado para trabajadores en relación de dependencia, así como para jubilados y pensionados del sistema previsional. El régimen simplificado, al no contemplar un vínculo de dependencia con un empleador, no les otorga este beneficio.

Sus ingresos provienen de la facturación propia por los servicios prestados o productos vendidos, y la legislación laboral no prevé el pago del SAC para este sector, ni tampoco para aquellos trabajadores informales que no están registrados en la seguridad social.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre de 2025

En contraste, los trabajadores en relación de dependencia tienen fechas establecidas para percibir este ingreso.

La normativa indica que los empleadores tienen plazo hasta el 18 de diciembre de 2025 para abonar la segunda cuota del aguinaldo, que ese año cae en jueves.

Sin embargo, la reglamentación contempla una flexibilidad operativa que extiende el margen por cuatro días hábiles. Esto significa que el pago puede acreditarse hasta el 24 de diciembre, asegurando que los empleados dispongan de los fondos antes de las festividades navideñas.

Los adultos mayores que forman parte del sistema previsional también reciben el SAC. En su caso, el cronograma de pago es organizado por la Anses y coincide con la fecha de cobro de su prestación principal. La acreditación varía según el nivel de ingresos y se distribuye a lo largo de la segunda, tercera o cuarta semana del mes, de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El cálculo del monto del aguinaldo se rige por la ley 23.041, que aplica tanto al sector privado como a la Administración Pública Central, descentralizada y empresas del Estado. La fórmula establece que el valor del SAC corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

Para la segunda cuota, se toma como referencia el sueldo más alto percibido por el trabajador entre julio y diciembre, incluyendo todos los conceptos remunerativos. La mitad de esa cifra constituye el monto neto a percibir al cierre del año.

