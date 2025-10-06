Qué advirtió el Wall Street Journal sobre el peso argentino

El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó este domingo un crítico análisis sobre la economía argentina en un artículo que evalúa la reciente depreciación del peso argentino y cuestiona la estrategia del gobierno de Javier Milei. La nota, firmada por la columnista Mary Anastasia O’Grady, examina el riesgo político que representan las próximas elecciones legislativas y retoma la dolarización como una salida a la crisis.

La crítica a la estrategia cambiaria y el riesgo de devaluación

El artículo del periódico norteamericano, titulado Time for Milei to Stop Passing the Buck, detalla la advertencia sobre la situación de la moneda local. La publicación sostiene que el peso “sufrió otro golpe la semana pasada” y especifica que el tipo de cambio financiero superó “el límite superior de 1500 pesos por dólar”. A su vez, el riesgo país, medido por el índice de J.P. Morgan, escaló por encima de los 1260 puntos, una cifra muy lejana a los 187 puntos de Brasil.

El artículo sostiene que el presidente Javier Milei “trabaja para rescatar el régimen del peso”

Según la nota, la corrida cambiaria reciente tuvo un detonante claro. El Banco Central resolvió restringir la compra de dólares al tipo de cambio oficial, una decisión que para el diario fue un reconocimiento de la caída de reservas. La entidad monetaria también endureció los controles de capital la semana previa. O’Grady añade que la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones de granos generó ingresos de divisas, pero no logró engrosar las reservas netas.

El texto de O’Grady señala una contradicción en el rumbo del gobierno. Recuerda que Milei llegó al poder con la promesa de “liberar a la Argentina del control de una casta privilegiada y dolarizar la economía”. El artículo afirma que el presidente ahora “trabaja para rescatar el régimen del peso”.

“Es hora de dejar de patear el problema hacia adelante”, concluye la columna de Mary Anastasia O’Grady Carolina Nikilson

El factor electoral y el respaldo de Estados Unidos

El análisis de The Wall Street Journal pone el foco en el calendario político. El momento de la nueva tensión cambiaria “no podría ser peor” para el Gobierno, a solo tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Un mal desempeño en los comicios, advierte el texto, podría dejar al oficialismo frente a una mayoría peronista en el Congreso. La publicación sostiene que el historial legislativo de esa coalición demuestra que “desmantelará con gusto la disciplina fiscal que Milei se esforzó en lograr”.

En este escenario, el artículo menciona los gestos de apoyo del gobierno de Estados Unidos. Indica que “el Departamento del Tesoro de EE.UU. está preparado para negociar una línea de swap por 20.000 millones de dólares para la Argentina”. También podría comprar deuda argentina y otorgar crédito de respaldo. El medio matiza que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “fue menos claro sobre esos planes”, lo que motivó un viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington.

Las elecciones legislativas clave se celebrarán el próximo 26 de octubre Noelia Guevara

La publicación resalta el temor a que un avance del peronismo en el Congreso haga más probable una devaluación. Tal escenario provocaría “un salto inflacionario y más pobreza”. En ese caso, concluye O’Grady, “Milei y el liberalismo económico que promueve serían los culpables”.

Por qué el diario insiste con la dolarización como única salida

Frente a este complejo panorama, el artículo postula una solución contundente. “La dolarización, independientemente del resultado electoral, sigue siendo la mejor opción para rescatar su gobierno y su legado”, asegura la columnista. La propuesta del medio es clara: el Gobierno necesita dejar que el mercado descubra el precio real del peso para luego dolarizar la economía a esa tasa de cambio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Washington por la tensión cambiaria Soledad Aznarez

La adopción del dólar, según la publicación, pondría fin a la incertidumbre cambiaria y a la necesidad de controles de capital. Las tasas de interés caerían y la confianza de los inversores aumentaría de forma considerable. O’Grady argumenta que incluso si una libre flotación del tipo de cambio provoca una devaluación, “el período de recuperación sería sustancialmente más corto” con la moneda estadounidense como propia.

Con esta estrategia, Milei “llegaría a las presidenciales de 2027 con el viento a favor”. El mayor beneficio, según el artículo, sería terminar con el temor de que un eventual regreso del peronismo al poder signifique también la vuelta de la “miseria monetaria”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.