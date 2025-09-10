Qué dijo Marcos Galperín sobre la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires dispuso la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos a las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales. Según ARBA, es “incrementar la eficiencia del sistema recaudatorio” y “favorecer la equidad tributaria”. La decisión, que se alinea con lo dispuesto por otras 20 jurisdicciones del país, ya generó controversia en el sector fintech y críticas por parte de referentes del mundo empresarial, como Marcos Galperín.

La opinión de Marcos Galperín sobre la retención de Ingresos Brutos

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, expresó su desacuerdo con la medida a través de la red social X, donde reposteó un mensake de Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación. Galperín coincidió con Lanari: “El impuesto no es a las billeteras virtuales. El impuesto es a la gente. Un incentivo a la informalidad y un freno al progreso y a la digitalización de la economía. Más dañino no se consigue...”.

Marcos Galperin opinó sobre el Impuesto a las billeteras virtuales en provincia de Buenos Aires (Fuente: X @javierlanari)

Las alícuotas de Ingresos Brutos varían según la provincia y la actividad. En Formosa, por ejemplo, la tasa general es de 1%, mientras que en Córdoba es de 4,75%.

La discusión sobre Ingresos Brutos ya generó tensiones anteriormente entre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el propio Galperín. Pullaro defendió el esquema impositivo provincial y argumentó que su gobierno está en contra de “los que venden en negro y hacen la bicicleta financiera”.

Las declaraciones escalaron al punto que el mandatario santafesino denunció 40.000 operaciones en negro en un mes dentro de la plataforma de ventas online más grande del país. Ante esto, Mercado Libre respondió con un comunicado titulado “Difamar no baja Ingresos Brutos”, rechazando “categóricamente todas las acusaciones” y remarcando que “cumple con sus obligaciones fiscales como agente de retención y percepción”.

El comunicado de Mercado Libre por la suba de Ingresos Brutos en la provincia de Santa Fe

Los argumentos en contra de Ingresos Brutos a billeteras virtuales

Las críticas a la aplicación de Ingresos Brutos a las billeteras virtuales se centran en su carácter distorsivo y su potencial impacto negativo en la economía. Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, también se sumó a las críticas: “El peor impuesto del país”. Argumentó que gravar las transferencias y la facturación, en lugar de la ganancia, “incentiva el uso del efectivo y la evasión”.

Pierpaolo Barbieri criticó el impuesto de Ingresos Brutos (Fuente: X @pbarbieri)

Empresarios y analistas coinciden en que este impuesto provincial grava el total de los ingresos generados por actividades comerciales, industriales y de servicios, sin deducir costos, lo que lo convierte en un tributo que distorsiona la actividad económica.

La implementación del impuesto en provincia de Buenos Aires

La medida fue oficializada a través de la Resolución 25/2024 de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), a cargo de Cristian Girard. La normativa establece un régimen de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes sean contribuyentes de ese tributo en territorio bonaerense.

La resolución será aplicable sobre los importes acreditados en cuentas digitales en pesos, moneda extranjera (excepto dólares estadounidenses), valores o instrumentos de poder adquisitivo similar a la moneda de curso legal.

La implementación del impuesto a las billeteras virtuales se dará en dos etapas

La implementación se realizará en dos etapas: a partir del 1º de octubre para las plataformas que ya están incluidas en el listado de agentes de recaudación de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, y desde el 1º de noviembre para aquellos proveedores que no estén en la lista, pero que deben tributar Ingresos Brutos.

¿Qué transacciones están exentas del impuesto?

La resolución establece algunas excepciones a la aplicación del impuesto. Quedan excluidas las remuneraciones al personal en relación de dependencia, las jubilaciones, pensiones, préstamos de cualquier naturaleza y las exportaciones de mercaderías.

La resolución establece algunas excepciones en la aplicación del nuevo impuesto Daniel Basualdo

La justificación de ARBA para aplicar el impuesto

Según ARBA, la medida busca “incrementar la eficiencia del sistema recaudatorio” y “favorecer la equidad tributaria”. La agencia argumenta que los agentes que utilicen plataformas tendrán ahora un tratamiento similar a los que accionen a través de cuentas en entidades bancarias y financieras.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.