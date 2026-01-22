El presidente Javier Milei concedió una entrevista este jueves a la señal financiera Bloomberg en la ciudad de Davos, Suiza. Tras su participación en el Foro Económico Mundial, el mandatario explicó el funcionamiento del sistema de bandas del dólar y detalló la estrategia diplomática de la Argentina con las principales potencias mundiales.

Qué dijo Milei sobre el sistema de bandas del dólar

El titular del Ejecutivo nacional se refirió a la implementación de las bandas del dólar y sostuvo: “Las bandas solamente tienen como función mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa, y de esa manera aprenden a flotar”. En su visión, esta herramienta técnica busca reducir la incertidumbre en los actores económicos sobre el valor futuro de la divisa.

El sistema de bandas busca acotar la volatilidad y dar previsibilidad al mercado cambiario Markus Schreiber - AP

El mandatario evitó dar precisiones sobre una fecha exacta para la liberación total del tipo de cambio. Sin embargo, enfatizó la utilidad del sistema actual para el ordenamiento de las variables financieras.

“El rol de las bandas es acotar la volatilidad, decir que no puede pasar cualquier cosa”, aclaró. La intención oficial reside en evitar saltos bruscos mientras los agentes del mercado se adaptan al esquema de flotación.

El rol de China y el alineamiento con Estados Unidos

El Presidente se refirió a la relación con el gigante asiático y calificó a China como una “fuente de oportunidades” comerciales para el país. El objetivo del gobierno nacional consiste en la apertura hacia nuevos mercados para incrementar el volumen de exportaciones.

China representa para la administración nacional una fuente de oportunidades para expandir mercados Presidencia

“Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta”, afirmó el mandatario. La Argentina mantiene una posición clara en el plano geopolítico mundial. El jefe de Estado subrayó que el país se ubica junto a Estados Unidos ante cualquier conflicto de relevancia global.

Resaltó que el acuerdo con la Unión Europea demoró 25 años y el contexto internacional exige mayor velocidad. “Todo lo que sea para mejorar el comercio lo vamos a hacer, no voy a romper nada”, aseguró el Presidente.

En Medio De La Firma Que Terminó De Sellar La Asociación Entre La Unión Europea Y El Mercosur, H

La integración al Consejo de Paz y el cierre de la agenda

El mandatario cumplió una agenda intensa en Suiza antes de su regreso a Buenos Aires. Milei firmó este jueves su integración al Consejo de Paz. Este organismo nació bajo la iniciativa de Trump para finalizar la guerra en Gaza y otros enfrentamientos globales. El evento ocurrió a las 8 de la mañana tras los discursos oficiales en el foro.

El titular del Ejecutivo nacional mantuvo reuniones clave con funcionarios estadounidenses de alto rango. Conversó con el secretario Marco Rubio y con Jared Kushner, yerno del mandatario electo de los Estados Unidos. Estos encuentros cerraron su participación en la ciudad suiza. El avión presidencial parte rumbo a la Argentina a las 13 de este jueves.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.