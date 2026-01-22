Milei defendió el esquema de bandas del dólar y dijo que China es una “fuente de oportunidades”

El presidente Javier Milei realizó este jueves varias definiciones desde la ciudad de Davos, Suiza, tras su participación en el Foro Económico Mundial. En una entrevista con el medio financiero Bloomberg, defendió el esquema de bandas del dólar, dijo que China es una “fuente de oportunidades” y se refirió a su vínculo con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Las bandas solamente tienen como función mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa, y de esa manera aprenden a flotar”, dijo al ser consultado sobre cuándo planea liberar el tipo de cambio y, sin dar mayores precisiones, subrayó: “El rol de las bandas es acotar la volatilidad, decir que no puede pasar cualquier cosa”.

En relación con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, el mandatario argentino elogió la gestión republicana por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero. “Quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y del [secretario de Estado] Marco Rubio, primero en lo que fue extraer al narcotirano, dictador y asesino de Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región”, afirmó.

También respaldó el plan impulsado por Washington para Venezuela. “Me parece muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos en tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición hacia la democracia. Creer que existe otra posibilidad es no entender los límites de la realidad”, marcó. En tanto, se mostró optimista sobre una futura liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde diciembre de 2024.

Por otro lado, Milei habló del vínculo con China y se refirió al gigante asiático como una “fuente de oportunidades para expandir mercados”. Sin embargo, aclaró: “Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos”.

Milei destacó su alineamiento con Estados Unidos (Fabrice COFFRINI / AFP) FABRICE COFFRINI� - AFP�

“Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita”, sumó.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente habló sobre su relación con Lula da Silva, tras tensiones que derivaron en el retiro de la gestión de Brasil a la embajada argentina en Caracas. El periodista le preguntó a Milei, irónicamente, si le pondría “Lula” a uno de sus perros. “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros. Los amo mucho como para insultarlos”, dijo.

Luego salió de esa broma y siguió: “Pero al margen de eso, nosotros tenemos una relación adulta. Esto no es una contienda ideológica. En el medio está la vida de millones de seres humanos, con lo cual, si usted se fija, nosotros seguimos avanzando. Le hemos dado mucho impulso y hemos metido mucha presión, dentro del Mercosur, para que empiece a ser más flexible, para que empiece a ser más dinámico. Firmar el acuerdo con la Unión Europea tardó 25 años. Es mucho tiempo, el mundo actual requiere más velocidad, requiere moverse más rápido. Entonces por eso nosotros también hemos impulsado trabajar con muchísima más flexibilidad, hay que adaptarse. Todo lo que sea para mejorar el comercio lo vamos a hacer, no voy a romper nada”.

Las declaraciones del titular del Ejecutivo llegan en medio de una apretada agenda en Davos. Tras varias reuniones el miércoles, brindó al mediodía su tercer discurso en la ciudad suiza en el marco del Foro Económico Mundial. La entrevista con Bloomberg la hizo a las 8 de este jueves luego de firmar —junto a otros líderes mundiales— la integración al Consejo de Paz que creó Trump para terminar con la guerra en Gaza y distintos conflictos globales.

22 01 26 El presidente Javier Milei saludó y mantuvo un diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio en Davos Presidencia

Además, luego se reunió con el secretario Marco Rubio y con el yerno de Trump Jared Kushner. A las 13 de este jueves partirá rumbo a Buenos Aires.