Qué dijo el presidente de Flybondi, tras la partida de Latam Argentina

Esteban Tossutti dijo que las low cost son "la alternativa para que las economías regionales vuelvan a crecer rápidamente"

20 de junio de 2020 • 00:19

Luego de que la compañía aérea Latam Airlines Argentina anunciara el cese de sus operaciones en el país, el presidente de Flybondi, Esteban Tossutti, dijo que "no hay una política aerocomercial definida que permita visibilizar lo que viene" ni tampoco "una mesa de trabajo clara para poder discutir los temas".

"La preocupación inicial es que una empresa privada que invierte en el país se tenga que ir y dejar 1700 familias sin trabajo, un trabajo altamente calificado", remarcó Tossutti, en diálogo con el programa La Repregunta, emitido por LN+.

Según explicó, en la Argentina, a causa de la pandemia del coronavirus, hay un 95% que no está volando y le impactará al país en 2500 millones de dólares. "Si seguimos como está todo aplicado a la pandemia y sin una política clara, la Argentina va a estar perdiendo el 5% del PBI que genera la conectividad, el turismo y el trabajo indirecto que generan todas las aerolíneas", sostuvo.

Para el presidente de la compañía low cost, hoy no hay una política aerocomercial definida clara que permita visibilizar lo que viene (después de la pandemia): "Acá el esfuerzo de las privadas es totalmente desparejo y no tiene coincidencia con la aerolínea estatal. Desde el inicio de las operaciones, por ejemplo, el combustible que consumen nuestros aviones no tiene para nada financiación, se paga prácticamente al contado y la aerolínea de bandera lo tiene financiado. Otro ejemplo es la diferencia entre el IVA crédito y el IVA débito, nosotros pagamos combustible con un 21% de IVA y vendemos un ticket súper barato con un IVA de 10,5. Hay un 10,5 que queda en el Estado como crédito nuestro y no lo podemos utilizar para pagar ningún impuesto nacional, no nos lo permiten, cuando a la aerolínea sí se lo permiten".

Sobre la ayuda estatal implementada a raíz de la crisis económica, Tossutti comentó que hicieron un plan con todo su equipo de trabajo, que tiene 570 empleados, y redujeron un 42% de la masa salarial. "Eso nos permite estar por lo menos equilibrados en los meses de abril, mayo y junio. Hemos presentado todos los papeles para el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Gobierno nos ha facilitado el tema de los salarios", comentó.

Consultado sobre la situación de Aerolíneas Argentinas, dijo que "no podría hablar porque está totalmente subsidiada por los impuestos que pagan los argentinos". "Hay que tener algún nivel de criterio y no permitirse gastar 900 millones de dólares solo en subsidios . Es interpretable que tiene que conectar algunos puntos del país, en los últimos 20 años no lo ha demostrado con esta claridad. Las low cost tienen una flexibilidad que sin duda va a hacer que el mercado aeronáutico se adapte rápidamente al bolsillo de la clase media y al del trabajador que va a quedar totalmente golpeado y colapsado por la pandemia. Somos sin duda la alternativa para que las economías regionales vuelvan a crecer rápidamente".

Además, agregó que en la actualidad "lamentablemente no hay una mesa de trabajo clara en la cual se puedan discutir estos temas" para, al menos, nivelar que toda la aeronáutica en el país tenga las mismas condiciones.

Por último, para Tossutti el rol estatal en otras partes del mundo no es igual que en la Argentina: "El Estado interviene en otros lugares, rescata compañías, da soporte siempre, pero valora muchísimo la inversión privada y contInuamente hay incentivos hasta quizás de 10 años sin pagar impuestos. Hay gobiernos que entienden el derrame en las economías regionales y cómo crece y se hace productivo un país. Desde 1982 este modelo es exitoso en Europa y acá todavía no levantamos vuelo".