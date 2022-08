¿Qué es el swap chino?

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, habló este martes sobre el nivel de reservas de la entidad y confirmó que el swap de monedas con China “está activo y se está utilizando”. Se trata de un mecanismo de intercambio de divisas entre dos países que actúa como una suerte de préstamo contingente.

La sangría del nivel de reservas del Central es un tema de preocupación para el Gobierno dado que, por su intervención en el mercado, el organismo perdió más de US$ 800 millones en lo que va de agosto. Además, según publicó LA NACION, las reservas actuales alcanzan para aproximadamente 15 días si se tiene en cuenta el ritmo de venta de dólares de la semana pasada.

Miguel Angel Pesce informó que el Gobierno activó el swap

Si bien el BCRA informa diariamente su tenencia bruta —que al cierre de la semana pasada era de US$37.211 millones— ese monto incluye componentes que no son divisas propias de la entidad, como los US$ 19.225 millones correspondientes al swap con China.

¿Qué es el swap?

El swap es un intercambio de divisas entre dos países que actúa como una suerte de préstamo contingente. Se trata de un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con determinada periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte.

¿Cómo funciona el swap con China?

El swap con China no tiene costo mientras se encuentre inactivo, ya que queda contabilizado dentro de las reservas internacionales del Banco Central, y puede ser usados ante, por ejemplo, una situación de tensión cambiaria. Para hacerlo efectivo, el BCRA debe notificar a su par chino, pero hay que tener en cuenta que activarlo tiene un costo equivalente a un Repo o a un préstamo. En este caso, el uso del swap se pactó con unos puntos por encima de la tasa interbancaria de Shanghai (Shibor), que actualmente roza el 6 por ciento anual.

En febrero pasado se llevó adelante una ampliación del monto, y en la actualidad el swap con China tiene un límite de US$ 20.000 millones Casa Rosada

Además, esta operación funciona de esta manera: si la Argentina pide utilizar ese dinero, se pacta la tasa de interés y la paridad de cambio; después, se emiten pesos y se depositan en el banco central chino, que -a su vez- coloca yuanes en el BCRA. Se trata de un canje transitorio por plazos de entre uno y tres años.

El swap con China se suscribió originalmente en 2011 y equivalió a un crédito por US$10.200 millones, hecho por el plazo de tres años y con posibilidad de renovación. Se concretó en 2014 por US$11.000 millones, en 2018 por la misma cifra y se amplió en 2020 a US$18.700. Tras una ampliación en febrero de este año, el swap con China tiene en la actualidad un límite de US$ 20.000 millones.

¿Qué dijo Pesce sobre el swap?

Este martes, en diálogo con El Destape Radio, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, confirmó el mecanismo: “El swap está activo y se está utilizando. No olvidemos que tenemos más o menos US$ 13.000 millones de intercambio comercial con China y un déficit de US$7000 millones. El swap son US$ 20.000 millones, ese es el límite que tenemos”.

Además, el funcionario detalló los motivos por los que se accionó el mecanismo. Al respecto, dijo: “Tenemos un procedimiento para activar el swap: cuando las importaciones chinas crecen lo activamos y estamos en esa tarea en este momento”.