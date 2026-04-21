El personal del servicio doméstico recibe en mayo un salario básico similar al del mes previo, hasta que se concrete una nueva actualización de haberes en el sector que modifique los valores vigentes.

Este mes se mantiene el salario básico de marzo, cuando impactó el último aumento Zolvers

En mayo, se conservan los montos del último acuerdo paritario para las empleadas domésticas, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de marzo, el último mes en el que impactaron aumentos.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en mayo 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3348,37 sin retiro $3599,86

Los montos por hora y por mes para las empleadas domésticas en mayo Shutterstock

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para mayo de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $410.773,52 sin retiro $455.160,14

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: