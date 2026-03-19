Qué es Miniso, la cadena china “estilo japonés” que piensa abrir 100 tiendas en la Argentina

Miniso es una cadena de retail de origen chino fundada en 2013 que se especializa en la venta de productos de consumo cotidiano con diseño atractivo y precios accesibles. Su propuesta combina artículos para el hogar, tecnología, cosmética, papelería y accesorios bajo una misma lógica: estética cuidada y precios bajos.

La marca se presenta como un “retail de lifestyle” y apunta a diferenciarse no solo por lo que vende, sino por cómo lo vende. Sus locales están pensados como espacios visuales, ordenados y con alto recambio de productos, lo que incentiva la compra impulsiva.

Aunque es una compañía china, Miniso construyó su identidad con una fuerte inspiración japonesa. Su fundador, Jack Ye, tomó el concepto tras un viaje a Japón, donde detectó el atractivo de tiendas minimalistas con productos simples, funcionales y bien diseñados. De ahí surge su posicionamiento como una marca “estilo japonés”, incluso en su nombre, asociado a la idea de belleza simple.

El modelo de negocio se apoya en una oferta amplia y transversal, sin concentrarse en una sola categoría. La empresa vende desde juguetes hasta artículos de uso diario, lo que le permite atraer a distintos públicos y sostener una alta rotación en sus góndolas.

La compañía anunció una inversión de US$50 millones para abrir 100 locales en la Argentina en los próximos cinco años, en uno de los planes de expansión más ambiciosos recientes en el sector comercial. El desembarco incluirá locales a la calle y en shoppings, con un primer punto previsto en la calle Florida.

El desarrollo estará a cargo de Mini Hub, el operador regional que ya maneja más de 500 tiendas en distintos mercados. El plan contempla además la generación de entre 800 y 1000 puestos de trabajo.

Miniso ya había tenido una experiencia en el país en 2019, pero su expansión quedó trunca con la pandemia. Ahora, la apuesta es más agresiva y busca aprovechar un contexto en el que hay mayor disponibilidad de locales comerciales en zonas clave.

La estrategia es clara: instalar en la Argentina un formato que combina diseño, precio bajo y experiencia de compra, y que —según la empresa— todavía no tiene un equivalente directo en el mercado local. En un escenario económico desafiante, la marca apuesta a un consumo de tickets bajos pero de alta rotación, con fuerte atractivo visual y aspiracional.