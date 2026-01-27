Qué factores determinan la baja del riesgo país

El riesgo país está cada vez más cerca de quebrar la barrera de los 500 puntos básicos, algo que no ocurre hace siete años y medio. El buen clima que atraviesa la deuda emergente, sumada a la acumulación de reservas que puso en marcha el Banco Central y el buen clima financiero que viven las empresas argentinas, explica por qué en la última semana el índice tendió a la baja.

Este martes, el riesgo país se ubica en los 515 puntos, marcando uno de los valores más bajos desde junio de 2018. Este indicador es elaborado por el JP Morgan y mide la diferencia de tasa que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo.

La mejora en el riesgo país llega luego de un mes de lateralización de la zona de los 550 puntos básicos, una calma tensa que se rompió definitivamente cuando el Banco Central puso en marcha su plan de recompra de reservas, logrando acumular más de US$1000 millones en las últimas tres semanas de enero y despejando las dudas sobre la capacidad de pago de corto plazo.

Desde la consultora Delphos Investment interpretan este movimiento como una validación del mercado al esquema monetario actual. La compresión del riesgo país a los mínimos de la gestión de Javier Milei no es un hecho aislado, sino que se da en simultáneo con un entorno global y regional que empuja al alza a los activos latinoamericanos. Los bonos bajo legislación local ya operan con rendimientos por debajo del 9,7%, mientras que las reservas internacionales brutas superaron los US$45.740 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021.

“El mercado de Obligaciones Negociables aparece como una pata complementaria relevante dentro de esta dinámica de oferta de divisas. La semana volvió a mostrar un mercado corporativo activo, con colocaciones tanto en dólar cable como en dólar MEP, que confirman el apetito por crédito argentino", sumaron.

Ante la compresión que tiene el riesgo país, la recompra de deuda que hizo Ecuador cobra aún más relevancia. Ayer tuvo una emisión de nuevos bonos por US$4000 millones a 8 y 14 años, con una tasa del 8,75% anual, luego de la alta demanda que tuvieron en el mercado. Con la misma calificación crediticia, de Caa1 según Moody’s, la noticia podría marcar los próximos pasos que tomará la Argentina.

“Un saldo superavitario en la cuenta corriente habilitaría compras más genuinas y menos sensibles al humor de los mercados, dando sostenibilidad a la decisión de recomponer reservas y, posiblemente, un empujón a la baja del riesgo país, permitiendo el retorno al mercado internacional de deuda”, consideraron desde la consultora económica LCG.

El Banco Central anunció a mediados de diciembre que este año tiene un plan de acumulación de reservas de entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, según lo permita la demanda de dinero. Con una racha ininterrumpida de adquisiciones desde el 5 de enero, hasta el momento acumula un saldo positivo de US$1017 millones. De continuar con este ritmo, de US$60 millones promedio diario, alcanzaría la meta propuesta para septiembre de este año.