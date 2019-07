Vender tu casa. Las claves para mostrarla y conseguir mejores precios

Tips a tener en cuenta para vender una propiedad Crédito: Magalí Saberian

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2019 • 12:44

Con el mercado inmobiliario en un parate, mostrar adecuadamente la propiedad que se quiere poner en venta cobra mucha importancia. Y hay detalles y pequeñas cosas que resultan fundamentales ya que pueden atraer potenciales compradores o ahuyentarlos para siempre.

Sobre este tema habló la editora de Propiedades de LA NACION, Carla Quiroga, en el programa "Comunidad de Negocios" que se emite los domingos a las 21 por LN+.

A continuación, una lista de qué hacer y qué no hacer:

1) Tratar de limitar la presencia de mascotas y niños durante las visitas: Con respecto a los perros y gatos, Quiroga fue enfática: son un no porque puede que los interesados en el inmueble les tengan fobia o simplemente no les agraden. Con respecto a los chicos, dijo que sí, si son pocos, pero que no haya bebés llorando. Otra cosa a tener en cuenta es que no haya olor a comida.

La columna de Carla Quiroga 06:21

Video

2) Despersonalizar el espacio: De acuerdo con la periodista, en el lugar no debería haber fotos personales porque el cliente necesita sentir que puede ser feliz en ese espacio, que puede ser suyo entonces las fotos de otras personas restan.

3) En los avisos, sí conviene personalizar: A diferencia del anterior tip que corre para las visitas presenciales, en los avisos por Internet hay que distinguirse del resto con propiedades con personalidad. "Si tenés un patio y no tenés plantas, pónele plantas y, si tenés una mesita, agrégale un mate y un mantel para generar vida, cercanía. Si tenés un pasillo, párale una bicicleta al costado y, si hay un playroom, dejá a los chicos jugando o juguetes. No lo dejés todo ordenado porque no hay vida sino", aconsejó y agregó que, en cuanto a los muebles, hay que ser minimalista y tener pocos.

4) No mentir: Según Quiroga, no hay nada peor que ver unas fotos divinas y llegar al lugar y desencantarse. "El texto es clave: mostrá las fortalezas, pero no ocultes la debilidades. No generes la sensación de que es una propiedad que en realidad no es", recomendó y dijo que las imágenes deberían ser sacadas por un profesional un día de sol, y que elementos como el video en 360° o desde un drone, suman.

5) Generar una experiencia: Por último, la editora dijo que claramente hay un efecto Instagram por el cual las publicaciones tienen que ser lindas y contar una historia. En este sentido, inmobiliarias de otras partes del mundo están haciendo eventos temáticos dentro de inmuebles para generar una experiencia. "Juntan a cuatro potenciales compradores y les hacen una cena temática con música jazz. Acá, en la Argentina, por ahora esto no llegó, pero hay espacios de venta con bares", concluyó.