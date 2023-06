Qué impacto puede tener en la economía que Massa haya quedado fuera de la carrera presidencial

escuchar

Los actores económicos esperaban con atención la definición del binomio de candidatos del oficialismo, especialmente si incluiría o no al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Con Wado De Pedro como cabeza de la fórmula elegida por Cristina Kirchner (será acompañado por Juan Manzur) y el tigrense fuera de juego, se ordenan algunos cabos que antes estaban sueltos.

“Creo que el mercado ve que esta fórmula y la de Scioli no son fórmulas competitivas para ganar la elección. Entonces creo que el mercado hasta va a tomar bien el hecho de que sean opciones que acercan aún más la idea de la salida de este gobierno, que termina el 10 de diciembre”, opinó Christian Buteler, analista financiero.

En similar sentido opinó Salvador Di Stefano, que dijo a LA NACION que “los mercados ven con buenos ojos las fórmulas que se presentaron por el lado del oficialismo, porque en verdad parecería prima facie que no tienen la envergadura para ganar, y el trade electoral está descontando que sea así”.

Sin embargo, cree que a nivel general no hay ningún tipo de impacto en la economía por el peso de los problemas que la aquejan, que acorralarán a cualquier candidato. “Las candidaturas no cambian el Excel. La Argentina tiene déficit fiscal, tiene faltante de dólares y tiene un escenario muy comprometido”, agregó.

Una de las incógnitas más importantes resueltas con la decisión de Cristina Kirchner es el lugar que ocupará en el escenario electoral Sergio Massa. La economía en la cuerda floja y los magros resultados en esta materia sembraban dudas sobre si era conveniente que el ministro ejerza dos roles de tanta presión, como es una campaña presidencial y el sillón principal del Palacio de Hacienda en estas circunstancias.

“Queda algo más claro su rol. Hubiese sido muy loco tener un ministro de Economía que además sea candidato a presidente, en el sentido de que, por ejemplo, debe controlar el gasto público y, al mismo tiempo, tendría incentivos para gastar más para su campaña”, opinó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra. “Queda más prolijo”, agregó.

Sin embargo, la especulación de un Massa candidato a presidente resultaba importante para su capital político y su margen de maniobra con algunos actores, como los empresarios y el Fondo Monetario Internacional. Con este último, la relación es tensa en medio de las discusiones para renegociar los adelantos de fondos y pagos por venir, a la vez que el Gobierno incumplió gran parte de las metas de este año.

Al respecto, Ricardo Delgado, socio de Analytica. cree que el hecho de que Massa no sea candidato permite tener una visión respecto del acuerdo. “Me parece que es una buena señal dentro de un marco claramente frágil y muy volátil en términos sobre todo financieros, y con una economía que lentamente va a ingresar en zona de moderada recesión”, apuntó.

“No me parece que esto lo debilite, para nada. Creo también que puede presentar la carta y decir: ‘Miren señores, yo me voy a seguir ocupando de esto, no voy a usar los dólares o no voy a gastar los fondos para ganar una elección’. Al contrario, yo creo que lo puede llegar a ayudar en eso. Igualmente, la situación para mí está bastante... no sé si complicada, pero por lo menos demorada. No hay una definición sobre el tema, se estaría negociando en teoría, pero bueno, mientras que eso se haga, los plazos te van corriendo, las cuotas hay que pagarlas y no tenemos con qué. Así que no veo que esta noticia sea algo desfavorable. Tampoco es que lo pone en una situación mucho mejor, pero no lo veo como algo negativo”, explicó Christian Buteler.

El especialista también cree que la posición de Massa ya estaba debilitada. “Creo que no tenía resultados que le pudiesen avalar una candidatura. En su gestión en economía, su posición ya es bastante débil por la falta de dólares que tiene, la inflación del 7% u 8% mensual. Incluso ser candidato hasta podría haber sido peor en ese sentido, porque sacaría sus energías o su concentración sobre este tema y lo pondría en la campaña”, dijo.

Por su parte, María Castiglioni compartió la opinión. “No sé si queda tan debilitado, la verdad que no es tan claro el panorama, me parece que no va a cambiar demasiado en el corto plazo. Creo que las relaciones con el Fondo Monetario hoy están más atadas al próximo gobierno que al actual, independientemente de las circunstancias. Los mercados están mirando más allá de este gobierno y creo que mientras más haga parte de su equipo, mantenga las relaciones con el FMI, que es lo que imagino, entonces no veo demasiado riesgo de que esto genere un conflicto per se”, compartió.