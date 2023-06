Qué pasará el lunes con la economía ahora que Sergio Massa es candidato a presidente

escuchar

Los actores económicos esperaban con atención la definición del binomio de candidatos del oficialismo, especialmente si incluiría o no a Sergio Massa. Lo más importante: qué probabilidades tendría el oficialismo de continuar al mando del Poder Ejecutivo y, por otra parte, con qué herramientas contaría el ministro de Economía para mantener las principales variables sin cambios traumáticos.

El mercado no veía como una fórmula competitiva la de Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Manzur. Por eso reaccionó positivamente esta semana, con suba en las acciones y los bonos, aunque surgían algunas dudas con respecto a qué haría Massa con cuestiones como, por ejemplo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora hay una seguridad: Sergio Massa no va a boicotearse a sí mismo.

Por eso la economista María Castiglioni piensa que, si hay algo positivo en el corto plazo, es que Massa no tiene incentivos para romper con el FMI, lo que incluiría desentenderse de sus metas (las que, igualmente, están incumplidas por lo menos en el primer trimestre).

“Vamos a ver cómo reaccionan los mercados con esto porque tiene un discurso promercado en la labia pero, en definitiva, lo que hace es un país que tiene cada vez más grado de discrecionalidad con las aprobaciones de importaciones, con el megacepo. No sé cómo lo va a resolver más allá de lo que él pueda decir o entender”, explicó la especialista de C&T Asesores Económicos.

“Se está hablando de que podría haber efectos positivos en el mercado. Yo la verdad tengo mis dudas con respecto a cómo lo va a tomar el mercado a esto. Si lo ven como posible o por lo menos que va a pelear un poco más los números y que sea una probable victoria, alguna probabilidad de que gane Unión por la Patria. Pero sin duda es que las cotizaciones tienen algo para perder más que para ganar si fuesen ganadores”, opinó Salvador Vitelli.

Gabriel Caamaño, socio de la Consultora Ledesma, cree que a nivel general no hay ningún tipo de impacto en la economía. “No creo que la postulación de Massa a presidente cambie algo. Es ministro de Economía hace más de seis meses y es parte de la coalición de Gobierno desde el principio. Estos son los resultados de su gestión; no tiene mucho más para mostrar. Después está la cuestión de si es más promercado... ¿pero quién no lo es al lado del kirchnerismo?”, dijo.

Varios analistas creen en este escenario por el peso de los problemas que aquejan la macro, que acorralarán a cualquier candidato. “Las candidaturas no cambian el Excel. La Argentina tiene déficit fiscal, faltante de dólares y un escenario muy comprometido”, enumeró Salvador Di Stefano.

La economía en la cuerda floja y los magros resultados en esta materia siembran dudas sobre si es conveniente que el ministro ejerza dos roles de tanta presión, como es una campaña presidencial y el sillón principal del Palacio de Hacienda en estas circunstancias. Esta noche, fuentes de su cartera confirmaban que Massa seguirá en el cargo al menos hasta las PASO del 13 de agosto.

“Es muy loco tener un ministro de Economía que además sea candidato a presidente, en el sentido de que, por ejemplo, debe controlar el gasto público y, al mismo tiempo, tendría incentivos para gastar más para su campaña”, opinó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra.

Sin embargo, la especulación de un Massa candidato a presidente resultaba importante para su capital político y su margen de maniobra con algunos actores, como los empresarios y el Fondo Monetario Internacional. Con este último, la relación es tensa en medio de las discusiones para renegociar los adelantos de fondos y pagos por venir, a la vez que el Gobierno incumplió gran parte de las metas de este año.

“El consenso es que esto para el mercado va a terminar siendo una noticia alcista. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque me parece que con ‘Wado’ de Pedro estaba la certeza de que perdía este gobierno. No creo que Massa pueda dar vuelta eso y creo que al final va a terminar perdiendo, pero claramente es más competitivo. Claramente las chances, aunque sean bajas se incrementan y la verdad yo no sé si eso va a ser bien tomado por el mercado”, opinó Christian Buteler, analista financiero.

El especialista apuntó que la gestión de Massa no ha sido buena en la economía. “Al contrario, ha empeorado la mayoría de los indicadores que tuvo. Tenemos en cuenta que hubo una sequía importante y que eso obviamente no lo ayudó, pero la sequía no te produce inflación. Hubo una fuerte aceleración del 75% al 120% de inflación en menos de un año. Por eso te digo que yo tengo mis reparos acerca de que esto sea bien tomado por el mercado el día lunes”, agregó.