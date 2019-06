Todo lo que es ingeniería y tecnología sigue siendo demandado en un 100%, pero también se requieren profesionales con habilidades blandas

Los servicios basados en el conocimiento son el tercer rubro exportador de la Argentina, con ventas al exterior por US$6.000 millones. Son también uno de los pocos que sigue generando empleo en la crisis. Y, pese a lo que cabría esperar, no sólo demanda perfiles tecnológicos, como programadores, sino que una empresa como Accenture -que tiene 9.300 empleados y contrata a 100 personas por mes- está en busca de profesionales con habilidades denominadas blandas.

"Queremos llegar a 10.000 empleados para fines de año y tenemos desde ingenieros hasta administrativos y sociólogos. Lo que se demanda cada vez más es un conjunto de profesiones que generen valor para el mundo", afirmó Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, en una entrevista con José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios", por LN+ .

"Hay un tema que es que, de la misma forma en que no podés competir contra India y China en lo que son textiles básicos, si haces programación básica no vas a poder exportar. Entonces esto nos obliga a saltar en innovación y esto no lo haces con gente que piense igual, sino que necesitamos gente que piense distinto", agregó.

En este sentido, destacó que si bien todo lo que es ingeniería y tecnología tiene 0% de desempleo, ellos también buscan egresados de la carreras de Administración de Empresas, Economía, contadores, analistas de Recursos Humanos y otras ciencias blandas, como sociólogos, psicólogos y especialistas en publicidad interactiva.

"Hay un prejuicio expandido por el cual en la era posdigital hay que saber de tecnología, pero las máquinas van a tomar decisiones por nosotros, entonces cuando la tecnología toma esos lugares lo más válido es lo auténticamente humano. La diferencia la haces con el para qué de la tecnología y el contenido humano que le das a esos proyectos", concluyó.