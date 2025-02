Qué porcentaje del mercado tendría Telecom tras la compra de Telefónica

Después de que se conociera que Telecom compró Telefónica de Argentina en una operación que deberá ser revisada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el especialista TIC Enrique Carrier analizó cuál sería la participación de la nueva empresa en los distintos servicios y su impacto en los consumidores.

Según Carrier, la concentración en los servicios fijos no debe considerarse por el total de clientes, ya que mayormente corresponden a pisadas de red que no se superponen. Es decir que quien está en la zona de Telecom suele no tener acceso a la red de Telefónica y viceversa. Esto aplica para banda ancha, telefonía y TV paga.

“En este caso, la operación mayormente no cambia la situación del consumidor, ya que la oferta de red es la misma, ni más, ni menos (aunque cambie de nombre el proveedor)”, explicó.

De esta forma, la nueva empresa tendría una participación del 47% en banda ancha fija. “En los últimos años, Telefónica perdió participación de mercado, principalmente a manos de Claro y de Telecentro. Prácticamente, no compitió con Telecom”, agregó.

Ya se ha dicho de todo sobre la venta de Telefónica a Telecom. Esto es lo que puedo agregar desde una perspectiva de concentración de mercado y de regulación (hilo) 🧵 — Enrique Carrier (@enriquecarrier) February 25, 2025

En el caso de la telefonía fija, la participación sería del 79%. “Nuevamente, aquí prácticamente no hay superposición, con lo cual no se elimina una alternativa real para los consumidores. Adicionalmente, se trata de un servicio en franca retirada”, continuó.

En cuanto a la TV paga, la participación sería del 40% y otra vez, al no haber superposición de redes, las alternativas para los consumidores seguirían siendo las mismas.

Pero en el caso de los servicios móviles, la situación difiere, ya que ambas empresas pueden operar en todo el país, por más que en la práctica esto no sea tan así, particularmente fuera de las ciudades del interior. La firma fusionada alcanzaría el 61% del mercado.

“En los móviles juega otro factor, que es la acumulación de espectro. Y si bien podría exigirse la devolución del excedente, no habría candidato con red desplegada para utilizarlo”, opinó y destacó a su vez que la operación está cerrada y cobrada, con lo cual cualquier problema regulatorio deberá ser resuelto entre el Gobierno y Telecom.

“Se trata, entonces, de un escenario que pondrá a prueba los conocimientos, capacidades y creatividad de los funcionarios de Enacom y de la CNDC para que un eventual remedio no termine siendo un veneno”, concluyó.

LA NACION

