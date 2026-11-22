La Argentina tiene una dificultad que atraviesa gobiernos, ciclos económicos y modelos productivos: no consigue generar empleo formal. En ese contexto, la pérdida de puestos de trabajo registrados no necesariamente aumenta la tasa de desempleo, porque hay un vuelco al cuentapropismo y a emprendimientos de subsistencia. Pero cuando la economía se recupera, no todos vuelven a ser asalariados registrados. El resultado, según los especialistas, es un mercado laboral pauperizado, con pérdida de calidad.

La discusión se reactualiza permanentemente. La última medición disponible muestra un deterioro de la calidad del empleo y un crecimiento de la informalidad, por la suba de los trabajadores por cuenta propia.

Según el informe del Indec correspondiente al segundo trimestre de 2026, la tasa de informalidad llegó al 45% de los ocupados, frente al 43,2% del mismo período de 2025. Es decir, aumentó 1,8 puntos más en un año.

Tanto el presidente Javier Milei como sus funcionarios, subrayan que en lo que va de la gestión libertaria se crearon 500.000 puestos de trabajo. El número está refrendado por el Indec. Sin embargo, se fundamenta por un alza del empleo informal.

Entre el primer trimestre de 2023 e igual período de este año se generaron 491.000 puestos de trabajo no asalariados (sin empleador) y 191.000 puestos asalariados no registrados (hay un empleador pero el cobro es en negro). En paralelo, en ese período hubo una caída de 172.000 puestos de trabajo registrados (en relación de dependencia con sueldo en blanco).

Con el último dato disponible del SIPA, correspondiente a agosto, desde la llegada de Milei al Gobierno se perdieron aproximadamente 386.200 puestos de trabajo asalariados registrados en la Argentina.

Ese es el panorama que abre la discusión respecto a qué empleo está generando la economía argentina y por qué el crecimiento de determinados sectores no alcanza para producir una expansión sostenida del trabajo formal. La precarización del trabajo impacta en el sistema previsional y también en la calidad de vida de la gente.

Sobre números oficiales, un reporte de Equilibra analiza que entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el empleo asalariado formal total pasó de 10,305 millones a 9,950 millones de personas: 355.000 puestos menos. En el sector privado formal la caída fue de 247.000 empleos, desde 6,373 millones hasta 6,126 millones.

La industria perdió 89.000 puestos, la construcción 63.000 y el comercio 15.000. Agro, minería y energía, en cambio, aumentaron en conjunto 4.000 empleos formales. El empleo público cayó en 88.000 puestos y el servicio doméstico en otros 20.000. En paralelo, el peso del cuentapropismo y de la informalidad aumentó.

Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea Mario Sar

Osvaldo Giordano, economista de la Fundación Mediterránea, ubica el origen hace varias décadas, por lo que lo califica de “estructural; un mercado de trabajo con insuficiencia de generación de empleo de calidad que se canaliza no en desempleo abierto sino en decadencia”. A su entender, hay varios factores que condicionan en el largo plazo la mejora: crecimiento económico insuficiente y con sesgo hacia los menos intensivos en mano de obra, baja inversión, problemas en la calidad de la educación, bajo desarrollo habitacional (hay zonas donde hay posibilidades, pero poca oferta de vivienda).

Manuel Mera, director de Protección Social del Cippec, coincide en que la dificultad no nació con la actual administración. “El nivel del asalariado formal está plano hace muchos años -dice-. Uno querría que la reactivación económica empuje al empleo formal, pero el problema es multicausal y el abordaje debe ser así, con una serie de acciones que vayan en la misma dirección. La reforma laboral ordenó jurídicamente muchos aspectos, es positiva; se hicieron otras acciones de nuevas formas de contratación, pero por sí sola no genera puestos”.

La película de los datos económicos de las últimas décadas ofrece una pista para el análisis. El fuerte crecimiento del empleo formal de los primeros años de los 2000 estuvo asociado a una expansión de sectores con elevada capacidad de absorción laboral, particularmente industria y comercio. Cuando esas actividades dejaron de mejorar de manera sostenida, la creación de empleo formal perdió dinamismo.

Manuel Mera (Cippec) Fabian Marelli

Desde Equilibra, Gonzalo Carrera precisa que es la producción no primaria la que genera el grueso del empleo formal. “Solo 7% del empleo total lo explican los sectores primarios que son el 15% del PBI -añade-. Cuando uno mira el PBI no primario (que es el 85% restante) hay declive desde el 2011. Es cierto que el Producto crece en los últimos tres años, pero lo hace empujado por los sectores primarios”. Puntualiza que industria y comercio engloban 38% de los asalariados formales y, añadidos transporte y comunicación, 50%.

Gonzalo Carrera (Equilibra)

Esos detalles son decisivos para interpretar el actual mercado laboral. Que crezcan la producción agropecuaria, la energía o la minería es relevante para la generación de divisas, la inversión y la productividad, pero no tienen la misma capacidad de empleo que la industria, el comercio, la construcción o determinados servicios urbanos.

Reconversión de sectores

Al hecho de que no todas las actividades económicas tienen la misma capacidad de generar empleo, se añade que el país atraviesa una transformación en la que algunos de los sectores más dinámicos son aquellos que requieren más capital que trabajadores.

“Los sectores exportadores son intensivos en capital. Si crecen como vienen haciéndolo, incorporan gente pero poca -aporta Guido Zack, economista del think tank Fundar-. La contracara son los sectores que concentran grandes cantidades de trabajadores, como construcción, industria y comercio. Es imposible que hidrocarburos y minería compensen a esos otros”.

La propia reconversión de las actividades dinámicas puede tener efectos contradictorios sobre el empleo. Giordano indica que la estabilización y el cambio de reglas están obligando a numerosas empresas y sectores a buscar más eficiencia. “Hay una reconversión, una transformación necesaria para aumentar la productividad, pero eso no implica que genere puestos de calidad en el corto plazo”, sostiene.

Guido Zack (Fundar)

Pone como ejemplo al sector financiero, que crece pero, al mismo tiempo, reduce su cantidad de trabajadores porque incorpora tecnología para ganar eficiencia. En energía hay otro caso interesante: Vaca Muerta aumenta su producción, pero el petróleo convencional declina y esa dinámica hace que un área tome gente y la otra expulse.

“La marea que baja” es la metáfora que utiliza Giordano para describir lo que ocurre cuando la estabilización elimina distorsiones: quedan expuestas las empresas que necesitan adaptarse para ser competitivas.

Jorge Colina, director de Idesa, lleva la discusión al plano geográfico: “No hay empleo de calidad porque la economía urbana está estancada, lo que crece es el campo, Vaca Muerta y minería”. Las actividades que hoy exhiben mayor dinamismo tienen una fuerte concentración territorial, son competitivas y generan exportaciones, pero se desarrollan en zonas menos pobladas.

Para el economista, una restricción a la mejora en las ciudades es el costo del dinero. “La tasa de interés alta no motoriza el consumo privado a través del crédito. Incluso la gente está endeudada. Tampoco las empresas se expanden con ese nivel de tasa interés; si las empresas no venden más o no pueden financiar inversiones, la contratación de personal pierde fuerza”, sintetiza.

También Giordano entiende que una mayor disponibilidad de financiamiento podría ayudar a algunos sectores de la economía, aunque aclara que “no resuelve” el problema de empleo por sí solo.

Jorge Colina

Colina incorpora también el tipo de cambio a la ecuación. Desde su perspectiva, las restricciones cambiarias y la intervención oficial en el mercado dificultan la formación de precios relativos y la expansión de determinados sectores. “La paradoja es que la salida es por donde dice el Gobierno, por más libertad. Terminar definitivamente con el cepo, dejar de intervenir en el precio del dólar y tener menores encajes bancarios, con la expectativa de que eso permita reducir las tasas y ampliar el crédito. El temor es que si hay más billetes en el mercado haya inflación, pero en una economía estancada el interés está en vender, no en remarcar”.

Zack entiende que las empresas que dependen del mercado interno no toman gente porque tienen “dificultades para competir con importaciones cuando el tipo de cambio bajo y los costos internos en dólares generan una presión creciente. No es rechazar la apertura comercial, sino hacerlo con la cancha igualada”. Si una empresa no vende, no amplía su mercado, no contrata.

Independientes e informales

El trabajo independiente y la informalidad son los mecanismos que absorben a quienes dejan el mercado formal. Carrera enfatiza que hay “distinciones” a tener en cuenta. No son lo mismo profesionales que trabajan por su cuenta, trabajadores de plataformas y el cuentapropismo de subsistencia. “Estos últimos trimestres marcan que lo que crece fuerte no es el cuentapropismo asociado a monotributo o a aplicaciones -lo que sucedió al comienzo del gobierno de Milei-, sino el informal que es cuentapropismo de subsistencia”.

Señala que esa categoría “se disparó en mujeres que se incorporan al mercado desde jóvenes pero la estructura productiva no les da lugar. Muchas terminan en actividades de baja escala: venta de ropa, comida o servicios personales. No es por emancipación económica. Se pauperiza la estructura del mercado laboral. Distinto es el caso de los profesionales. En los últimos 15 años sí hubo crecimiento, pero no es el mundo de la película”.

Mera repasa que casi 76% de la informalidad en los asalariados se concentra en unidades económicas informales: “No vamos a formalizar a esas personas solo a través de abordaje laboral, porque el propio empleador es informal. Esto indica el espacio fiscal que hay para el tema. Podría haber avances con una reforma tributaria, con algún tipo de simplificación impositiva, con disponibilidad de crédito y de tecnología para aumentar la productividad”.

En el Cippec apelan al concepto de “bono de productividad”. Es decir, “muchas empresas chicas tienen mucho margen para mejorar, pero no es una cuestión de esfuerzo sino de tener las herramientas”. Si un emprendimiento produce poco por trabajador, aumentar de manera inmediata sus costos formales puede hacer inviable la contratación.

Mera plantea, además, que las cargas sociales deberían ser progresivas. “Una persona con ingresos bajos paga más o menos lo mismo que uno de altos ingresos. Eso, en cambio, es distinto en Ganancias. Pasar de monotributista a autónomo o de informal o formal es un salto muy importante”.

La informalidad trae aparejada menos ingresos. “En general son más bajos, casi por definición -puntualiza Colina-. Cuando una empresa no puede pagar un salario de convenio y necesita un trabajador, lo paga en negro. Las empresas que tienen productividad por debajo del salario de convenio van a la informalidad”.

La EPH, cita Carrera, muestra esa brecha. Los asalariados informales cobran 53% menos que los asalariados formales y los cuentapropistas 39% menos. El dato contiene una heterogeneidad considerable “ya que en la categoría convive un profesional con el que vende pañuelos en el subte”, resume el economista.

Zack apunta que la informalidad es “un deterioro del mercado. No se trata solamente de cobrar menos; en el trabajo no registrado desaparecen mecanismos de protección asociados al empleo formal: aguinaldo, ART, vacaciones, feriados y aportes previsionales. Empeora la calidad de vida”. Así se consolida una estructura de baja productividad, bajos ingresos y menor protección social.

El peso de la reforma laboral

Los funcionarios del Gobierno enfatizan que la ley de modernización laboral fue impulsada para empujar la formalización. Por ejemplo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, subraya como positiva la posibilidad de tener convenios por empresa. Los economistas consultados por LA NACION coinciden en que la reforma era necesaria e impostergable, pero remarcan que no genera empleo por sí sola.

“Es como un restaurante instalado de manera excelente, con todas las comodidades, pero sin clientes -grafica Colina-. Es decir, se pueden acondicionar las herramientas laborales, pero si no hay clientes no habrá más actividad. Mejora las condiciones para contratar, pero no genera automáticamente la demanda que impulsa la contratación”.

“No hay reforma laboral que pueda compensar un mercado más chico”, coincide Zack. Giordano introduce un matiz temporal, fue “un paso muy importante que llegó en medio de un proceso simultáneo de reconversión productiva y de crecimiento todavía insuficiente. Su efecto puede ser mayor hacia adelante”.

Carrera advierte que siempre se da el debate sobre qué viene primero, si la reforma laboral o el crecimiento. “La que domina en la literatura económica es que el crecimiento”, resume. “El empleo y la formalidad crecen cuando crece la economía. Es así; esa es la explicación sencilla -reflexiona Mera-. Pero no todo crecimiento se traslada de igual manera a empleo, hay diferencias entre sectores. La reforma ayuda, no soluciona”.