El empresario canadiense Robert McEwen, accionista principal del yacimiento Los Azules, mantuvo un encuentro en Nueva York con el presidente Javier Milei. La reunión, en el marco de un evento del Council of the Americas, se centró en el proyecto minero de cobre localizado en San Juan, que busca reactivar la producción del metal en la Argentina con una inversión multimillonaria.

Qué se sabe del nuevo proyecto minero que prevé invertir más de US$3000 millones

El emprendimiento cuprífero Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, se posiciona como un yacimiento de clase mundial. Michael Meding, vicepresidente y gerente general del proyecto, informó que la montaña contiene una estimación de 17 millones de toneladas de cobre.

La composición accionaria actual del proyecto tiene a McEwen Inc. como socia mayoritaria con el 46,4%. Le siguen la automotriz Stellantis, con un 18,3%; la compañía minera Nuton, cuyo accionista principal es Rio Tinto, con un 17,2%; y el propio Robert McEwen, quien conserva de forma directa el 12,7%.

La inversión inicial para la construcción de la mina asciende a 3168 millones de dólares, una cifra superior a los 2672 millones de dólares comprometidos en la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El costo de mantenimiento durante la operación del yacimiento requerirá 2151 millones de dólares adicionales.

La empresa planea el inicio de la construcción para 2026. La producción del primer cátodo de cobre se proyecta para el año 2030. Los estudios de factibilidad iniciales estiman una vida útil de la mina de 21 años, aunque los directivos confían en extenderla a 50 años gracias a la tecnología aportada por Rio Tinto.

Cuál es la rentabilidad esperada y el costo de producción

El costo de producción del proyecto se calcula en un máximo de 2,11 dólares por libra de cobre. Meding detalló este valor durante un evento de The Net Zero Circle e IN-VR la semana pasada en la Argentina. “El precio del cobre hoy ronda los 4,85 dólares por libra, aproximadamente. Si en el futuro bajara, por los movimientos cíclicos del mercado, tenemos un proyecto que puede resistir”, explicó el ejecutivo.

La tasa de retorno del emprendimiento se estima alrededor del 20%, el umbral mínimo necesario para atraer el capital requerido. Durante los primeros cinco años de operación, la producción anual alcanzará las 205 mil toneladas de cobre. Este volumen equivale a exportaciones por más de 2000 millones de dólares anuales a precios actuales. Posteriormente, la producción se estabilizará en 148 mil toneladas por año.

El contexto del cobre en la Argentina

La Argentina interrumpió su producción de cobre en 2018 con el cese de operaciones de la mina Bajo la Alumbrera. Dicho yacimiento operó durante 21 años y registró su pico de producción en 2002 con 203,7 mil toneladas anuales. El país podría reinsertarse en el mercado internacional con el desarrollo de nuevos emprendimientos.

“Todas las grandes empresas mineras del mundo ya están, de una u otra forma, activas en el país. Ese es un dato relevante”, señaló Meding. Además de Los Azules, existen otros cuatro proyectos cupríferos con altas expectativas. Tres de ellos se localizan en San Juan: Vicuña, de las empresas BHP y Lundin Mining, y El Pachón, de Glencore. Los otros dos son Taca Taca, de First Quantum, en Salta; y Mara, también de Glencore, en Catamarca.

