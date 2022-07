Quiénes siguen y quiénes no en el equipo de Guzmán, y cuál es el futuro del Banco Central

Todo el equipo que conduce Martín Guzmán renunció junto con él. Los secretarios, incluso los que no son de su riñón, decidieron hoy apartarse de sus cargos. El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, en tanto, no se bajó de su puesto y resiste, pese a que su permanencia en el cargo -más allá de la independencia del organismo- dependerá también de quién sea el nuevo titular del Palacio de Hacienda y lo que decida, a fin de cuentas, el presidente Alberto Fernández.

Según confirmaron a LA NACION en el Ministerio de Economía, el viceministro de Economía, Fernando Morra; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo (un hombre de carrera en el quinto piso del edificio oficial, y que no llegó por pedido del actual exministro); el de Finanzas, Rafael Brigo, y de Legal y Técnica, Rita Tanuz, no seguirán en sus puestos. Melina Mallamace, la jefa de gabinete de Guzmán también se irá de su posición en el Palacio de Hacienda. Lo mismo pasaría con el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, el hombre de la segmentación propuesta por Economía.

Por otra parte, el director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, no presentó su dimisión, según indicaron fuentes cercanas al funcionario. En principio, seguiría en su puesto. Se trata de un hombre de extrema confianza con Guzmán y clave en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) que acordó el país por US$45.000 millones.

“Tuve el honor de acompañar a Martín Guzmán durante 30 meses en una gestión compleja en Economía. El balance de la gestión ya lo haremos, hoy solo tengo agradecimiento por la confianza a Alberto Fernández y Martín Guzmán, quién supo formar un equipo sólido y comprometido”, escribió, Roberto Arias, secretaria de Política Tributaria.

“Presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales de Economía. Fue un honor trabajar junto a Martín Guzmán en el vínculo con el Congreso de la Nación, los gremios, movimientos sociales y cámaras empresarias para impulsar más de 15 leyes”, indicó Rodrigo Ruete.

El futuro del BCRA

En el BCRA dijeron a este medio que Pesce no presentó su renuncia. Sin embargo, en los pasillos de la entidad monetaria, que trabajaba con muchos roces con Guzmán, saben que la continuidad del histórico banquero central dependerá de quién se haga cargo del Ministerio de Economía y de lo que determine, en ese sentido, Alberto Fernández.

El ministro de Economía renunció hoy a su cargo en medio de los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los roces con La Cámpora y el BCRA, y en un contexto de incertidumbre financiera y cambiaria.

“Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante. Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas”, manifestó en esa línea Guzmán en su carta de renuncia.

Guzmán preveía reunirse con los representantes del Club de París el próximo miércoles 6 de julio, pero según había anticipado en el Ministerio de Economía, el ministro viajaba mañana a la capital francesa.