Un insólito episodio se difundió en las últimas horas por redes sociales, tras viralizarse un video en el que una cajera de un banco le explica a una mujer que si depositaba billetes de $500 pesos la institución financiera le descontaría el 20%. Sin embargo, al darse a conocer la situación desde la entidad adjudicaron lo sucedido a “un error humano e involuntario”.

En las imágenes difundidas por redes sociales, puede verse como una mujer llega a la caja de una sucursal del Banco Santander, situada en el barrio porteño de Palermo, e intenta hacer un depósito de $1,5 millones. “Lo que quiero saber es: ‘si te doy un millón en billetes de $1000 y 500.000 en billetes de $500, ¿tengo algún descuento?”, pregunta la clienta a la empleada.

“Sí, un 20% en los billetes de $500 ”,contesta la cajera. “Osea que por $500.000, debería pagar $100.000“, repregunta rápidamente la mujer. Tras ello, la empleada le explica que la comisión mencionada se descuenta al destinatario de la transferencia.

“Yo te deposito lo que vos me des, nada más que después a la persona le acreditan un poco menos”, agrega la cajera, sin percatarse aún que la mujer estaba grabando con su celular toda la escena. ¿Un poco menos, es un 20%?, ironiza la clienta.

“¿Dónde está escrito o dónde puedo chequear esta información?”, insiste la mujer. Eso desde el 1° de diciembre que lo están cobrando”, le aclara la empleada, mientras la clienta levanta su celular y comienza a grabar a la cajera dejando al descubierto que había registrado toda la secuencia.

Sobre el final del video, la mujer que grababa la situación dijo: “Llamá a la Policía, llamá a la Policía. Así no me tengo que tomar un taxi, usar el auto para hacer la denuncia porque no me parece correcto”.

Rápidamente, el video compartido por el periodista Ignacio Girón se viralizó por X donde varios usuarios se mostraron asombrados y apuntaron contra el accionar del banco.

La explicación del banco

Ante la consulta de LA NACION, la entidad bancaria adjudicó lo sucedido a un “error involuntario” por parte del personal y pidió disculpas. “En referencia a un video difundido en redes sociales a partir de una filmación realizada por una clienta en una sucursal de la ciudad de Buenos Aires, desde Santander Argentina queremos aclarar que hubo un error involuntario y humano en la información brindada por personal de la entidad con respecto a comisiones”, aclararon desde la entidad financiera.

“Deseamos aclarar que los clientes individuos no están alcanzados por ningún tipo de comisión por depositar billetes de baja denominación; tampoco las pequeñas y medianas empresas”, señalaron desde el Banco Santander.

“Solo se cobra un 5% de comisión (y no el porcentaje mal informado en el video) a las grandes empresas (que representan menos del 1% de nuestros clientes) siempre que se realicen depósitos con billetes de valor nominal igual o menor a $500. Estas comisiones están detalladas en nuestros cuadros de comisiones, de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes del BCRA”, se precisó en el comunicado.

“Desde Santander pedimos disculpas por este error involuntario, de la misma manera que lo hemos hecho personalmente con nuestra clienta, y seguiremos trabajando para evitar que este tipo de situaciones se repitan”, concluyeron al respecto.

