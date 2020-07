Reactivación. Los ejes centrales y los consensos del "Plan Kulfas"

Fuente: Archivo

Sin un horizonte claro todavía sobre cuándo terminará la pandemia del coronavirus, el Gobierno ya comenzó a trabajar en un plan de reactivación de la economía focalizado, en principio, en varios ejes, pero también en ciertos consensos económicos y sociales necesarios de alcanzar.

Quien estuvo a cargo de deslizar hoy esos principios generales del plan del gobierno de Alberto Fernández fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que lanzó esta tarde las Mesas Federales de Industrialización Regional con sus pares de las provincias.

El ministro planteó allí cinco ejes de largo plazo para la reactivación productiva : los recursos naturales y sus cadenas (agroindustria, hidrocarburos, minería), un Green New Deal (energías renovables, electromovilidad), economía del conocimiento e Industria 4.0, industrias de la salud: biofarma y cannabis medicinal y un sistema de banca de desarrollo.

Por otro lado, Kulfas mencionó los diez puntos de consenso que -cree- deberían tratarse en la economía post pandemia, en el marco del acuerdo económico y social. Estos son:

1) Necesitamos exportar más; 2) ningún sector productivo sobra: todos son importantes; 3) mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; 4) no hay futuro sin políticas productivas; 5) ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental; 6) una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo; 7) si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; 8) una buena política productiva debe reducir las brechas de género; 9) la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente y 10) toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

"Tenemos el deber histórico de cuidar el entramado productivo y acotar el daño que genera la situación a nivel internacional, y además, la obligación de pensar en el futuro y lo que necesitamos para que la Argentina de los próximos diez años vuelva a crecer, generando nuevas condiciones productivas para el desarrollo económico y social", dijo el ministro, según un comunicado enviado a los medios tras el encuentro virtual.

"Los convocamos a trabajar en una serie de planes a largo plazo que conformen un plan de desarrollo regional, para concentrarnos en la salida de la situación por la pandemia y empezar a pensar en el perfil productivo de la Argentina de la próxima década", sostuvo Kulfas.

Con relación a las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena obligatoria en la economía, el ministro destacó: "Se ve con claridad que ha habido una recuperación importante del nivel de actividad en la mayoría de las provincias, que se evidencia con el crecimiento del nivel de actividad industrial de mayo respecto de abril que difundió ayer el Indec". El instituto estadístico informó ayer fuertes caídas interanuales en mayo (menores a las históricas registradas en abril pasado) tanto en la industria como en la construcción, pero también avances mensuales desestacionalizados por la flexibilización de la cuarentena.

Kulfas estuvo acompañado por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y el de Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz.