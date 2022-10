Realista, el Fondo admitió que queda “mucho camino por recorrer” para bajar la inflación

WASHINGTON.- Realista ante las limitaciones políticas que reinan en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió el ajuste que implementó el ministro de Economía, Sergio Massa, pero advirtió que todavía queda “mucho camino por recorrer” para lograr una baja sensible en la inflación y encarrilar la economía, y reconoció además que, hoy por hoy, no están dadas las condiciones para aplicar un plan de estabilización más robusto.

Funcionarios del Fondo dijeron a LA NACION que la situación económica se ha tranquilizado luego de la caótica salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, y señalaron que se han tomado medidas para “fortalecer la estabilidad”. Pero a la vez advirtieron que la situación del país es “muy frágil”, la inflación se encuentra en niveles muy altos, y la cobertura que brindan las reservas del Banco Central es “insuficiente”.

El comunicado que emitió el Fondo luego de que el Directorio Ejecutivo aprobó un nuevo desembolso por US$3800 millones para la Argentina dijo que “las acciones decisivas del nuevo equipo económico han sido críticas para estabilizar los mercados y comenzar a reconstruir la confianza”. Luego del anuncio, funcionarios del organismo admitieron que la situación no da para hacer mucho más, y que el país no está en condiciones, ahora, de implementar un programa de estabilización tradicional, y solo puede aspirar una baja gradual de la inflación.

“Hay mucho camino por recorrer. El punto nuestro es reconocer las acciones, reconocer también las fragilidades, y que hay un camino importante para recorrer para fortalecer la estabilidad macroeconómica”, afirmaron.

El programa argentino no es un plan típico de estabilización con un ancla del tipo de cambio, señalan en el organismo. La Argentina no tiene las reservas para ir en esa dirección, y no puede tampoco permitirse una apreciación del tipo de cambo porque necesita mantener una balanza comercial para acumular reservas, indicaron las fuentes. Lo que queda es implementar un programa para bajar la inflación con un enfoque en la política fiscal y la política monetaria, “y si se va cumpliendo y se va implementando el programa, nosotros pensamos que se puede ir reduciendo la inflación”, completaron.

En el Fondo admiten que no se puede hacer magia en la Argentina, y que controlar el alza del costo de vida con las herramientas y el respaldo político actual es una tarea difícil y compleja. Las fuentes se preocuparon además por resaltar que la inflación en la Argentina es “persistentemente alta” desde hace tiempo y la economía está atenazada por una inercia y por mecanismos de indexación, una brecha cambiaria también muy amplia y la expectativa de que puede haber una nueva devaluación del peso y una disparada del dólar, un cóctel explosivo.

“Lo que pensamos es que a través de la implementación de medidas fiscales y monetarias, de carácter duradero, puedes ir reduciendo la brecha y puedes ir reduciendo la inflación poco a poco, pero es un proceso que va a tomar tiempo”, admitieron. “No hay algo mágico que se pueda hacer”, completaron.

El Fondo insistió otra vez en un mensaje clásico: la necesidad que las medidas que se han implementado hasta ahora tengan un respaldo político contundente para ganar credibilidad. Una advertencia que se escuchó también durante la presidencia de Mauricio Macri, y que ahora llega, otra vez, justo cuando la gestión de Massa comienza a generar los primeros roces en el Frente de Todos, y en la antesala de un nuevo año electoral.

“Tiene que haber un apoyo político para que se implementen las medidas, porque si no la gente no te cree. Estamos en una situación donde se tiene que seguir implementando y solo en el tiempo la inflación va a ir gradualmente reduciéndose”, afirmaron.

