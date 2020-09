Reinicio de vuelos. La Justicia rechazó el pedido de cierre total de El Palomar

La jueza Martina Forns señaló que no tiene un estudio científico confiable que pueda respaldar el cese de operaciones y dejó la decisión final en manos de la Corte Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Cuando se acerca la fecha prometida por el Gobierno para el reinicio de los vuelos regulares, el 1° de octubre, las aerolíneas que operan en El Palomar recibieron una señal judicial a su favor. La jueza Martina Forns rechazó una medida cautelar que solicitaba el cese inmediato de los vuelos comerciales de ese aeropuerto por considerar que su movimiento genera daño ambiental y un ruido por encima del considerado saludable para los vecinos.

Si bien es una buena noticia para las aerolíneas que operan desde ese aeropuerto, no se trata de una victoria definitiva. La jueza federal de San Martín explica en su escrito que decide no conceder la cautelar porque no cuenta con un "estudio científico prolijo y concluyente" que pueda respaldarla y deja la decisión final en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tramita la causa principal sobre la viabilidad o no del aeropuerto de El Palomar.

"No considero que tenga que actuar ordenando medidas cautelares de tal envergadura (el cese total de vuelos o reducción de vuelos diurnos), como jueza ambiental en este estado procesal del proceso y sin contar con la pericia técnica específica", detalla Forns en el fallo.

Forns asegura que su decisión no afecta la seguridad aeroportuaria porque su causa se limita al problema ambiental

La causa fue iniciada por Lucas Marisi, quien pidió el cierre de la terminal por "daño ambiental e impacto acústico" superior al sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Marisi es el referente de los vecinos agremiados bajo el nombre de Stop Flybondi y es el propulsor de numerosas iniciativas judiciales en contra de la operación de El Palomar.

De hecho, Marisi fue quien logró que Forns dejara firme una restricción horaria en el aeropuerto, que desde septiembre obliga a las aerolíneas a evitar los despegues y aterrizajes entre las 22 y las 7 de la mañana, medida que implicó que Flybondi y JetSmart achicaran sus itinerarios.

Por eso el fallo conocido hoy evidencia un cambio en el sentido en el que se expidió hasta ahora la jueza en lo respectivo al aeropuerto de El Palomar. Sin embargo, la magistrada explica en el escrito que pudo decidir la restricción de los vuelos nocturnos porque contaba con "datos comprobados" de que esos vuelos vulneraban "de modo evidente el derecho al descanso y reposo nocturno de los habitantes de una zona densamente poblada".

La cautelar fue solicitada por Lucas Marisi, referente de la agrupación Stop Flybondi

Por otro lado, la magistrada considera que puede no otorgar la medida cautelar y esperar que la Corte resuelva el tema de fondo porque en su causa no está comprometida la seguridad aeroportuaria, sino que atañe a temas estrictamente ambientales.

La jueza dedica también algunos párrafos a repudiar supuestas agresiones recibidas, manifestaciones en su contra y acusaciones públicas que, según señala, han sugerido públicamente que tiene "motivaciones políticas o extrajurídicas" para perjudicar la actividad de El Palomar.

