Una bebé murió en un incendio que destruyó su casa en Morón

Una bebé de 18 meses murió durante un incendio que destruyó por completo su casa ubicada en la localidad bonaerense de El Palomar, del partido de Morón.

El hecho, que se registró en una propiedad ubicada sobre la calle Bergamini al 2100, se desencadenó en un breve lapso de tiempo. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el fuego se originó este martes por la mañana, en un momento en que la madre de la menor, una joven de 22 años, se había dirigido a la escuela situada a unas cinco cuadras de su domicilio para dejar a su otro hijo, de ocho años.

Fue durante ese trayecto que una vecina la llamó para alertarle sobre las llamas que comenzaban a devorar la casa. Familiares de la víctima que se encontraban en las cercanías intentaron rescatarla de manera inmediata, pero el avance de las llamas se los impidió.

Las dotaciones de bomberos, que sofocaron las llamas y evitaron que el fuego se extendiera a las propiedades linderas, hallaron el cadáver debajo de una parte del techo de la vivienda que se había desmoronado.

Al regresar a su hogar, la madre de la víctima fue asistida por personal médico. Ante los efectivos policiales que custodiaban la escena, la mujer manifestó no comprender el origen del fuego. “Siempre dejo todo apagado y desenchufado”, declaró según informó Primer Plano Online.

La magnitud del incendio fue tal que la estructura de la vivienda quedó con daños irreparables. Por ello las autoridades decidieron su demolición en pos de la seguridad pública.

La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 del Departamento Judicial de Morón, a cargo fiscal Adriana Suárez Corripio. Por el momento, la causa fue caratulada preventivamente como “averiguación de causales de muerte”.