El ecosistema de las marcas más elegidas por los consumidores argentinos se encuentra en una transición vertiginosa: de lo escaso a lo abundante. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en los años 90, ahora se enfrentan a compradores más controladores, donde prima la sensatez antes que la euforia.

En la era del “no hay plata” no hay margen para fiestas ni desmesuras. El clima de la época es otro. Mucho más estoico —prudencia, moderación, frugalidad— que epicúreo —placer, goce, celebración—, tal como escribió el autor Guillermo Oliveto en una nota para LA NACION.

Como un dato a destacar de la nueva pirámide de marcas es que las “nuevas primeras marcas” se encuentran en emergencia. Se trata de empresas que antes eran consideradas como en un segundo escalón, por debajo de las primeras, y que ahora tienen otro registro. Se valora que sus productos tienen un buen estándar de calidad, hicieron mejoras en su packaging, hacen buena comunicación de manera continua y la experiencia de uso es plenamente satisfactoria. Los precios de sus productos suelen estar 15% o 20% por debajo de las marcas líderes, característica que les abre las puertas de la clase media alta e incluso la clase alta.

Renovada pirámide de marcas en la Argentina: “Las premium son desafiadas por nuevas de prestigio austero”.

Por encima de ellas están las primeras marcas de siempre, que continúan teniendo gran valoración, pero ahora son desafiadas por la aparición de estas nuevas identidades. Más arriba se encuentran los formatos más clásicos: las marcas premium y, en el tope, las de lujo.

Renovada pirámide de marcas en la Argentina: “Las premium son desafiadas por nuevas de prestigio austero”.

Debajo de las nuevas primeras marcas están las que las personas nominan como las “marcas de combate”, que son las actuales segundas marcas. Para la clase alta y la clase media alta no son opción. Se las ve como una degradación y una pérdida de calidad y estatus que prefieren evitar. En cambio, es en este tipo de empresas donde se hacen fuertes la clase media baja y la baja no pobre. Las “marcas border”, en tanto, forman parte del piso de la pirámide.