Julián Weich deberá cerrar su empresa: “No funciona más”

Mientras en la mesa de La noche de Mirtha debatían sobre la realidad del país, Julián Weich contó con angustia que en el contexto actual tuvo que tomar una difícil decisión. “Yo estoy por cerrar Conciencia, mi marca”, dijo causando sorpresa entre los invitados.

Al instante, Juana Viale quiso saber el porqué de esta decisión. “Porque no funciona más”, alegó el conductor. “La empresa la tengo hace 16 años, vendo agua, puré de tomate, arroz, pintura... La voy a cerrar porque no funciona, porque se acabó el consumo, o sea el consumo no alcanza para que yo esté dentro del consumo general y pueda donar la mitad de las ganancias como originalmente se hizo”, se explayó ante la atenta mirada del resto de los comensales.

“Lo hice durante 15 años, pero ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y no donar. Ya está”, dijo determinante.

Weich también explicó la razón por la cual dejó de donar dinero de las ventas. “No dono porque no entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad”, contó. “Inclusive los que me ayudaban, ya es como que no tienen ni ganas de ayudarme, porque están más preocupados por otros temas que por ayudarme a mí a vender”, continuó en su descargo.

El conductor contó que la empresa se financia a sí misma y que no depende de ningún tipo de donación externa. “Yo no le ocasiono gasto a nadie, ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación. Pero lamentablemente la tengo que cerrar”, volvió a enfatizar y además habló de la realidad que ve dentro del país en sus viajes. “He estado en lugares donde no llega ni el viento; si no se ocupan las ONG, nadie lo hace”.

A lo largo de los años, Weich supo construir una voz influyente dentro del activismo social. Embajador de Buena Voluntad de Unicef y colaborador estable de diversas ONG como Fundación Huésped, Ruta 40, Techo, Rugby sin Fronteras, Espartanos, Casa Grande, Cooperadora del Hospital de Niños y Unicef Uruguay, entre otras.

“No estamos mejor”

A lo largo de los años, Weich supo construir una voz influyente dentro del activismo social Constanza Niscovolos/ AFV

Durante una entrevista con LA NACION, habló de su marca. “En Conciencia, una vez por año, la mitad de lo ganado se dona y la otra mitad se reinvierte”, explicaba en aquel momento. “La mitad de los pobres son chicos y la mitad de los chicos son pobres y esto es así desde hace mucho. No estamos mejor, pero tenemos los recursos para estarlo tanto política como socialmente. A mí me interesa empujar a la sociedad para que sea más solidaria. Sé que a un político no lo voy a cambiar”, añadía.

“Ser solidario da placer, sensación de plenitud, genera endorfinas. Está estudiado. Es el hecho más egoísta, pero hay que practicarlo. No se trata de mandar un cheque y listo. Ahí aparece la culpa. En la tarea solidaria hay que transpirar, hacer, estar. Transformar al otro es llevarle algo, dárselo en la mano y mirarlo a los ojos. Somos muchos los que ayudamos, pero falta que la gente se entere más sobre cómo hacerlo”, contó sobre su experiencia personal ayudando a otros.

En otra entrevista con este medio, reflexionó sobre la importancia de la educación para cambiar la realidad del país. Sin embargo, también admitió que un chico con hambre no va a estar en condiciones de aprender hasta no saciar la necesidad básica de comer. "Cada escuela de nuestro país es un mundo aparte. Las de capital no tienen nada que ver con las de Formosa. Hay que buscar una educación de calidad tanto para el estudiante como para el maestro. La educación es urgente, pero el hambre no puede esperar. En cambio, si a un chico lo hacés esperar un mes más para arrancar las clases, no pasa nada. El hambre es hoy y ahora".