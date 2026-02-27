Respaldo de EE.UU. a la Argentina frente a un pedido de desacato en el caso YPF

WASHINGTON.- Por medio de un escrito presentado en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York de la jueza Loretta Preska, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó este jueves la posición de la Argentina frente al pedido de desacato y de sanciones promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.

El documento, de 29 páginas, advierte que el “litigio en tribunales de Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.

La presentación, espontánea, fue una declaración de interés “para presentar la opinión de Estados Unidos sobre la moción pendiente presentada por los demandantes en estos casos, solicitando sanciones y un fallo de desacato” contra la Argentina.

“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, amplió la presentación norteamericana.

La presentación del Departamento de Justicia, en el que desarrolló las razones de su respaldo a la Argentina, también destacó los “esfuerzos realizados por el país” para cumplir con los “requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.

La semana pasada, Preska le había negado a la Argentina la suspensión del proceso de discovery, que busca bienes del Estado que puedan ser embargados ante el eventual cumplimiento de una sanción por el caso de la estatización de YPF. En respuesta, la Procuración del Tesoro se encuentra en proceso de apelar esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

Las partes ya presentaron sus argumentos dentro de los tiempos estipulados por el tribunal y la Argentina confía “en la razonabilidad del tribunal para rechazar un planteo desproporcionado e improcedente”.

“Este respaldo [de Estados Unidos] pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino, sustentadas en principios reconocidos del derecho internacional y en el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados y la inmunidad soberana”, remarcaron desde la Procuración del Tesoro a través de un comunicado.

También el canciller Pablo Quirno celebró el respaldo de Estados Unidos a través de su cuenta de X. “Y para cerrar un día histórico en el Congreso más reformista de la historia, en una instancia clave del juicio por YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha presentado esta tarde ante el tribunal de Preska en apoyo a la posición de la República Argentina frente al pedido de sanciones efectuado por los demandantes”, escribió.

Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior, señaló a LA NACION que “Estados Unidos ha hecho lo posible para ayudar a la Argentina en este caso”, oponiéndose a la entrega de las acciones de YPF y ahora rechazando que se declare el país en desacato y que se le aplique sanciones.

“Pero Estados Unidos todavía no se ha involucrado en la apelación primaria. Y eso hasta cierto punto puede generar preocupación porque muestra interés en los juicios periféricos, pero no en el principal”, añadió.

El proceso por el juicio a YPF atraviesa una instancia clave y se espera una decisión sobre la apelación de fondo, mientras permanecen pendientes otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de las acciones de YPF y al proceso de discovery.

El proceso de discovery se desprende del caso por la estatización de YPF, por el que la Argentina ha sido condenada en primera instancia a pagar US$16.100 millones. Esto ya fue apelado y el país espera una resolución que logre revertir lo que Preska resolvió previamente.

Del otro lado está el demandante -el estudio internacional Burford Capital- que compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía y Petersen Inversora) creadas por la familia Eskenazi. Esta firma no sólo busca que la Justicia estadounidense ratifique la sentencia, sino que, en paralelo, ha impulsado el expediente que busca bienes embargables.

Desde la Procuración del Tesoro sostuvieron que se presentaron cerca de 115.000 elementos probatorios como muestra de la actitud colaborativa que demostraron en los tribunales estadounidenses. Entre esos documentos se encuentran declaraciones, expedientes públicos, información sobre actividades comerciales del Estado y chats de funcionarios y exfuncionarios.