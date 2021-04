Restrinja Presidente, pero use bisturí, no hacha

Si los indicadores sanitarios se siguen deteriorando, si en el invierno el coronavirus se contagia más fácilmente que en el verano, si estas son las vacunas con que contamos para evitar el denominado colapso sanitario, habrá que aumentar las restricciones. Cristina Fernández de Kirchner lo eligió como candidato a presidente de la Nación y la población lo votó para ocupar el cargo. Embrómese, Alberto; ¿quién dijo que la vida es fácil?

De los errores que usted cometió en el pasado, se ocupan en el presente los dirigentes políticos y en octubre o noviembre próximos, los votantes. La toma de decisiones siempre es de aquí para adelante.

No le pido que admita públicamente sus errores, pero déjeme ayudarle para que de aquí en más se equivoque menos.

1- Como bien dice Hernán Lacunza, hay que operar con un bisturí, no con un hacha. Dado que, desde el punto de vista sanitario, la Argentina es heterogénea, las restricciones no pueden ser iguales en todo el territorio.

2- En particular, no hable más de AMBA. Porque es cierto que el coronavirus cruza la Avenida General Paz sin pedir permiso, pero desde el punto de vista de las aglomeraciones, disponibilidad de camas y personal, etc., son jurisdicciones diferentes, bajo autoridades también diferentes.

3- ¿Ya escuchó a sus asesores? Ahora adopte las decisiones en soledad. Porque usted es quien, finalmente, está a cargo.

4- Restrinja lo menos posible y con fundamentos plausibles. Las escuelas no contagian. Haber dispuesto su cierre en AMBA fue una barbaridad en CABA. Está claro, por más que trate de justificarlo.

5- Plantee las restricciones de manera que su verificación resulte sencilla y por consiguiente su violación fácil de identificar y penalizar. Boliche u grupo que hace una fiesta clandestina, lo clausura por años.

6- Avísele a los organizadores de las marchas que se dejen de joder. Ver a otros no cumpliendo, es una invitación a dejar de cumplir.

7- Predique con el ejemplo. Como dijo alguien en “Carta de lectores” de LA NACION, en el velatorio del Príncipe de Edimburgo se respetaron los protocolos, en el del ministro Mario Meoni no.

Anteúltima: escriba el discurso que pronunciará para anunciar la prolongación de las actuales restricciones, o la introducción de nuevas, y muéstreselo a algún amigo suyo que no se dedique a la política.

Última: luego de los anuncios, concentre toda su energía en conseguir más vacunas.