Ricardo Arriazu: “En 2024, va a haber una gran cosecha, saldo externo energético positivo y una posibilidad para la Argentina espectacular”

Ricardo Arriazu, titular del estudio que lleva su nombre y asesor de empresas, se refirió al potencial del sector energético argentino y a lo que espera para la economía en general en el corto y en el mediano plazo. En este sentido, dijo que, en 2024, el país va a tener una oportunidad “espectacular que hay que ver si puede aprovechar.”

Entrevistado por el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio, durante el encuentro “Energía, capítulo 1″, organizado por el diario, Arriazu dijo que hay varios desarrollos, tanto en petróleo como en gas, que permiten ser “relativamente optimistas” con respecto a la producción futura y al sector. “Mi cálculo del valor del saldo externo energético para el año que viene es de US$7000 millones y para el próximo, de US$11.000 millones”, apuntó.

En esta línea, añadió que, si el fenómeno del niño aparece y la cosecha es normal, “en 2024 se van a dar en conjunto una gran cosecha, la reversión del sector energético y una posibilidad para la Argentina espectacular”.

“Todo lo que acabo de hablar es por la naturaleza y los recursos naturales, tiene muy poco que ver con la política. Ahora la política lo puede aprovechar o lo puede desaprovechar. La Argentina es famosa por perder las oportunidades”, agregó.

En este sentido, estimó que si uno toma los recursos naturales y suma el valor de toda la energía, la minería y el campo, el valor de los recursos naturales de la Argentina es más o menos 21 veces el Producto Bruto Interno (PBI).

“El mayor del mundo es Rusia, que tiene 50 veces. Ahora, cuando uno mira los países con mayor ingreso per cápita, casi ninguno tiene recursos naturales, porque la riqueza no es resultado de los recursos naturales, es resultado del sacrificio, del esfuerzo y de la prudencia. Los recursos naturales ayudan, pero, ni Rusia, ni la Argentina aprovecharon en esta oportunidad esa ventaja. La Argentina la aprovechó allá lejos y en el tiempo”, continuó.

En cuanto a cómo ve a la economía argentina, dijo que este es un año “complicado” y que se está yendo a un nivel de inflación del 140%, aunque “nadie sabe de cuánto va a ser a fin de año”.

“Puede escalar fuertemente y eso va a depender de lo que pase en el mercado cambiario, en las negociaciones con China y con el Fondo Monetario Internacional, pero la inflación es altísima en un año donde la actividad económica va a caer. Al mismo tiempo, en lo que va del año, el Gobierno ha perdido US$16.000 millones con reservas muy escasas. Y, si tuviéramos que hablar de las reservas líquidas, son negativas, entonces estamos en un problema de inflación, descontento y falta de reservas con un horizonte al frente no muy lejano, porque el año agrícola arranca en septiembre, octubre y las obras de energía están comenzando a entrar. Pero hay un período de cuatro, cinco meses, que justo coincide con las elecciones, que es extremadamente difícil”, describió.

Por último, calificó al impacto que puede tener la energía en el país como “una nueva oportunidad”. “Hace tres o cuatro años ustedes hicieron un evento grande y yo en aquel momento comenté que la Argentina es muy rica en todo tipo de recursos energéticos y, sin embargo, en 100 años, solamente en 15 tuvimos superávit. Todo el resto tuvimos déficit. ¿Por qué? Por la ideología y las políticas. Hay que sacar la ideología y hay que entender cómo funciona el mundo. Eso no significa que la Argentina no debe beneficiarse. Pero no podemos tomar medidas parciales sin tomar en cuenta el impacto general que eso tiene”, cerró.

