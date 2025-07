Ricardo Arriazu: “Estamos con ruidos; hay que estabilizar la política monetaria”

CÓRDOBA.- “Estamos con ruidos. Creo que el Gobierno no dejará subir el tipo de cambio, va a tomar medidas para que no supere los $1300. Tiene mucha espalda, tiene herramientas. Mientras el ‘Cisne negro’ de la política existe, todavía habrá un riesgo país alto. La economía debería tender a estabilizarse, con inflación en baja”. La afirmación es del economista Ricardo Arriazu, quien añadió que hay aspectos que “hacen a la sensación térmica que no se van a solucionar, como la heterogeneidad del crecimiento”.

Planteó que la suba de tasas está “enfriando la economía". “Para que el rebote se fortalezca se tienen que normalizar estas cosas, el que compró la heladera ya la compró, el que viajó ya lo terminará de pagar. Lo importante es que estabilicen la política monetaria; creo que el Gobierno lo logrará”, dijo el economista, cercano al pensamiento del Gobierno, quien disertó en el ciclo organizado en Córdoba por S&C Inversiones.

“El argentino piensa en dólares, lo que importa es la tasa de interés en dólar. La normal debería ser de entre 8% y 9%. Si el dólar se estabiliza, el dólar debería caer. Con una inflación del 2%, una tasa del 42% es muy alta y si se mantiene en el tiempo generaría problemas. Debería caer”, detalló y advirtió que la suba de la morosidad -con un crédito que no llega al 5% del PBI- solo puede generar “problemas sectoriales”.

El economista comenzó analizando el panorama internacional y la agenda “tóxica” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Gran incertidumbre. El peligro de guerra comercial disminuyó, el peligro de explosión de una burbuja, sigue pero mucho menos”, planteó.

El analista agregó que, desde el acuerdo con el FMI, las reservas subieron US$16.358 millones, de los que US$13.322 millones provinieron de organismos internacionales. Desde el 1 de julio –“cuando empezamos a tener ruidos”- crecieron US$608 millones. A hoy son US$40.000 millones las reservas (US$27.000 millones sin contar el swap con China. “Acá no se juega el partido, porque los vencimientos a enfrentar son US$2000 millones”, definió.

Sobre las bandas en las que se mueve el dólar, dijo que “parecería que hay una banda interior, en la que el Banco Central se siente cómodo”. “Nuestra idea es que el Central no dejará que el dólar suba a más de $1.300, el problema es que cuando se acerca a la banda superior la tasa de carry trade es muy alta. Es al revés cuando va sobre la inferior. Funcionan como estabilizadores automáticos”, planteó.

El economista puso la lupa sobre las últimas medidas de Economía (recompra de puts permanentes, licitación de la serie 4 del Bopreal, eliminación de las Lefis, equiparación de encajes): “El Central estaba convencido de que los bancos iban a vender las Lefis e ir a otro instrumento. No fue así. Las tasas se desplomaron, los argentinos fueron a comprar dólares y el Central tuvo que salir a hacer lo opuesto e intervenir en el mercado de futuro y de cauciones. La tasa subió”.

En ese sentido, insistió en que lo está pasando en ese frente es “parecido” a lo que ocurrió el año pasado cuando desarmaron las Leliqs y dejaron $19 billones. “Ahora dejaron $10 billones en el mercado. En aquel momento fue a la compra de divisas, ahora como hay bandas se vio en el tipo de cambio”, precisó.

Después volvió sobre el “corazón” del programa, en el que el superávit fiscal “se logró con creces”. y ratificó que hay margen para la baja de retenciones anunciada e incluso también para una del impuesto al cheque. Sobre el paquete aprobado por el Senado, advirtió que “pone en riesgo” el frente fiscal pero apuntó “hasta las elecciones no va a pasar nada”.

Respecto de la inflación, los cálculos de Arriazu indican que “está yendo al 26% por las bandas; si hubiera seguido el crawling peg del 1% sería del 18%”.

Al analizar la dinámica de la actividad económica, el analista ratificó que la mejora es muy heterogénea intra sector y entre sectores y que el crecimiento es en comparación con “niveles muy bajos”. Del dato positivo de más del 10% en el consumo privado en el primer trimestre advirtió que es “con compras que no se van a repetir como autos, heladeras, motos”.

El economista también puso la lupa sobre el sector externo, y proyectó que la balanza comercial terminará US$6000 o US$7000 millones abajo del 2024, “aunque mejorará en el 2026 lo que dará margen para seguir con las importaciones”. Y en lo que hace a cuenta corriente cambiaria, estimó que por la dinámica de compra de divisas por particulares desde la salida del cepo para personas “en algún momento la gente va a quedar satisfecha con los dólares que tiene o la economía se dolariza”.