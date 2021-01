Roberto Cachanosky: las tres mentiras, la "bomba de tiempo" y el Gobierno

"Lo que me preocupa es la gran deuda que tiene el Banco Central con los bancos. Los que somos economistas sabemos que esto es una bomba de tiempo fenomenal", señaló el economista.

El economista Roberto Cachanosky hizo fuertes críticas al Gobierno. Denunció un mal uso de las estadísticas oficiales, el manejo de la inflación, los programas nacionales de asistencia y la delicada situación que atraviesa el Banco Central. Ocurrió en el programa Mirá lo que te digo, por LN+.

"Hay tres tipos de mentira: la mentira lisa y llana, la mentira piadosa y la estadística. Con la estadística hacés lo que querés", mencionó en referencia a un gráfico que mostraba la inflación a la baja con respecto al año pasado. "Ellos toman la inflación anualizada. Cualquiera que haya vivido la época del peronismo del 73 recordará a José Ber Gelbard, ministro de Economía, y su inflación cero. Le duró un año y medio, dos años. Después vino el Rodrigazo. Vos podés disimular las cosas un tiempo, el problema es cuando tenés que pagar los costos. Esto es como un resorte. Cuanto más lo apretás, más alto va a saltar cuando lo liberes. Y acá están haciendo eso: estás aguantando todo, controlando las tarifas, los precios, etc. (...) Esto va a pegar la curva en algún momento, y cuando pegue la curva la va a pegar con ganas", continuó.

Considerando la inflación núcleo mensual (aquella que no toma en cuenta los precios regulados), calculó una inflación en torno del 60% anual en 2020. Al desagregar los valores con información de la capital y el Gran Buenos Aires, indicó un incremento de 38% en alimentos y bebidas, un 57% para carnes y derivados, un 64% para frutas y un 58% para verduras.

"Tenemos el problema de los precios congelados. Dentro de alimentos y bebidas, lo que no está controlado, el precio se disparó. Después están los precios cuidados, que dan un 20%. Después, si uno mira la electricidad o el gas, el aumento es del 1% anual. ¿Vos te pensás que en la Argentina vas a tener electricidad con un aumento en las tarifas del 1%?", cuestionó.

La democracia se transformó en una competencia populista. Salimos de la cultura de trabajo y fuimos a la cultura de la dádiva. Roberto Cachanosky

"La solución de fondo al problema económico es tener inversiones, puestos de trabajo y que la gente viva de su sueldo, no que el Estado esté repartiendo y revoleando IFE y demás. Cuando vos mirás las tarjetas alimentarias, este año van a gastar aproximadamente $90.000, $100.000 millones. Dispararon la cantidad. Después tenés las ATP más todos los otros planes", puntualizó respecto de los planes de asistencia.

Detuvo también su atención en la situación que atraviesa el BCRA: "El grueso del financiamiento del Gobierno es con deuda del Banco Central y eso es una bomba de tiempo que la entidad no puede pagar. Le debe a los bancos, y estos le deben a los depositantes, 2,7 billones de pesos. Es más que toda la plata en circulación. Si la gente ve que el dólar se llega a mover, va a ir al banco a retirar la plata y este se va a dar vuelta y le va a decir al Banco Central, 'mirá, tomá las leliq, dame los pesos'. Y el Banco Central no tiene con qué pagar porque no genera ingresos. No vende tarjetas de crédito, no vende préstamos personales, no vende nada. ¿Cuál es el ingreso del Banco Central? Solamente lo que tiene de renta por las reservas que coloca".

En relación con los comentarios realizados por la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos, quien dijo que exportar alimentos era "una maldición", opinó: "Pulverizaron el salario real de la gente. No es que los alimentos sean caros. Es que los salarios son una miseria porque el populismo hizo que le licuaran el salario a la gente. Entonces en el país que puede dar alimentos a su gente y exportar a estos se les ocurre que exportar alimentos es una maldición. Ni siquiera miró los datos".

Durante el cierre del programa hizo una breve reflexión."La democracia se transformó en una competencia populista. Salimos de la cultura de trabajo y fuimos a la cultura de la dádiva. Mientras no se cambien esas cosas, no hay grupo de economistas que pueda resolver el problema de la Argentina. Este es un problema de los valores que hoy imperan en la sociedad", concluyó.

