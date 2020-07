Uno por uno. Cuáles son los sectores que mejor se recuperarán, según economistas

La mayoría de los economistas piensan que la construcción va a tener una recuperación inmediata Crédito: Shutterstock

Después de cuatro meses de cuarentena obligatoria y con todas las consecuencias económicas que esta trajo, tanto el Gobierno como el sector privado tratan de marcar una hoja de ruta económica para lo esperada pospandemia. Pero no todos los sectores tienen el mismo camino asegurado.

En diálogo con LA NACION, diferentes economistas dieron su punto de vista sobre los sectores que mejor se recuperarán. El punto en común es que, para hablar de una recuperación y un posible desarrollo, el Gobierno debe tomar medidas para que haya certidumbre y condiciones favorables.

La construcción es el sector que sobresale por sobre los demás. Se considera que tendrá un repunte inmediato cuando se autoricen sus actividades. Aun así, tiene trabas al igual que el resto de las actividades que fueron golpeados y estuvieron inactivas a lo largo de estos meses.

"La construcción es la punta de lanza para cualquier recuperación -aseguró Rodrigo Álvarez, CEO de la consultora Analytica-. Pero solo con esta no alcanza". Afirmó que este sector inyecta recursos y moviliza el empleo en los sectores menos favorecidos, pero consideró que para que haya una reactivación económica también se deben generar medidas que estabilicen la economía y que generen estímulos sectoriales.

Los economistas creen que la construcción tendrá un repunte inmediato cuando las restricciones de la cuarentena comiencen a levantarse

Además, los costos en dólares bajaron y el Gobierno demostró dar incentivos.

"Fue uno de los sectores más castigados, pero tiene más claro el panorama porque cuando comience va a tener un impulso", aseguró Bernardo Kosacoff. Según Lorena Giorgio, economista senior de la consultora Econviews, la amplia brecha cambiaria será "un fuerte disparador para la obra privada con las obras desde el pozo". Aun así, los especialistas consideran que para que haya un crecimiento en este sector, son necesarias las inversiones por ende confianza en las medidas del Gobierno.

En el caso del sector alimenticio, Martín Vauthier, director de la consultora EcoGo, explicó que "la Argentina tiene una oportunidad", ya que muchos países tuvieron problemas en sus cadenas de producción. Y Kosacoff agregó que el sector que atiende a las demandas sanitarias también ha quedado fuerte en consecuencia a la pandemia de Covid-19.

Los rubros que trabajan en el comercio electrónico , ventas online, servicios y desarrollos de software son aquellos que durante estos meses crecieron y demostraron cómo ciertos hábitos y formas de trabajo vinieron para quedarse . "El crecimiento de Mercado Libre lo demuestra muy bien", aseguró Vauthier.

Muchos de los economistas consultados aseguraron que la recuperación de cada sector va a depender de la capacidad de cada uno de adaptarse a las nuevas estructuras de cuidados sanitarios y de las demandas que haya en el mercado.

"Todos los sectores de la economía van a evidenciar un rebote estadístico pospandemia -aseguró Giorgio-. Sin embargo, no todos exhibirán un crecimiento genuino ni lograrán volver tan rápidamente a sus niveles pre-pandemia".

La mayoría de los sectores fueron golpeados por la inactividad, por eso los economistas piensan que su reactivación se va a dar de manera gradual. "Todo depende de cómo se recupera la capacidad de consumo y el poder adquisitivo del mercado interno", dijo Martín Kalos, director de EPyCA Consultores. Aseguró que el Gobierno debe coordinar acciones entre el sector público y el privado para que cada uno, y cada región del país, sepan el camino a seguir.

Giorgio aseguró que la industria automotriz también fue favorecida por la brecha cambiaria y que está siendo "impulsada por promociones agresivas de las concesionarias". Según ella, el desafío estará en cómo la demanda se cubra con la liquidación de unidades en stock y además "signifique un impulso a la producción".

La industria automotriz podría ser una de las que mejor se recupere de la crisis Fuente: Archivo

La economista también habló de cómo las industrias "intensivas en mano de obra y volcadas al mercado interno" tienen una posibilidad para crecer, ya que se espera que el consumo comience a dar signos de repunte.

Según el informe de la consultora Analytica "Agro, Energía y Construcción, ¿Los ganadores pospandemia?", estos tres sectores tienen ventajas en términos de productividad, divisas y orden social para lograr cierto desarrollo, pero requieren de créditos, estímulos fiscales, baja de impuestos e inversiones en dólares.

"¿Con qué recursos va a contar el Estado para hacer obra pública? ¿Qué parte de la población queda con ganas de demandar una vivienda?", cuestionó Kalos el futuro de la construcción y aseguró que hace falta un plan económico que se mantenga al mediano y largo plazo.

En el caso del Agro, Vauthier comentó que es un sector que tiene mucho espacio para crecer, pero que se necesita de muchas definiciones en términos cambiarios.

"Pienso en una recuperación en dos tiempos: primero cuando todas las restricciones se levanten tiene que haber una vuelta a la normalización de la actividad y después el panorama de todos los sectores depende del horizonte que plantee el Gobierno con sus políticas económicas y públicas, incentivos que de y si hay o no un impulso al consumo", explicó Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores.

Sectores más afectados

Según Vauthier, el sector de entretenimiento, los eventos masivos, el turismo tendrán un camino más largo para lograr una recuperación. "Los sectores que brinden servicios de ocio y esparcimiento van a ser los más complicados hasta que aparezca la vacuna", dijo Juan Ignacio Paolicchi, también analista del estudio Eco Go.

"Los grandes perdedores serán los proyectos que requieran grandes inversiones para poder llevarse a cabo, como por ejemplo los de hidrocarburos en la cuenca neuquina", explicó Giorgio como al país le será muy difícil volver a ser atractivos para los capitales extranjeros.

Factores externos

Para la mayoría de los economistas consultados, la Argentina viene arrastrando problemas desde hace mucho tiempo. "La alta inflación y el déficit fiscal ahora se potenciaron con la pandemia", explicó Tiscornia, y aseguró que la incertidumbre de los sectores frente al panorama económico interfiere directamente en sus desarrollos.

Álvarez planteó como prerrequisito la necesidad de una macro ordenada. "Tenemos que asumir que la deuda se solucione de una manera lógica. Y que haya señales claras de lo que va a pasar con el frente fiscal", dijo.

"Se debe pensar en una salida inmediata a la crisis, pero tiene que tener la solidez para que logre tener vuelo al largo plazo", dijo Kalos. Para él, la Argentina necesita hace ya mucho tiempo un plan económico integral que agrupe tanto al sector público como al privado y que responda a todos sus problemas. "No puede haber recuperación salarial si no hay una recuperación del empleo, y si no hay empleo no puede haber una recuperación de la pobreza e ingresos", continuó.

Para Paolicchi, el Gobierno tiene que "cumplir un montón de instancias adicionales para ayudar" al sector privado para que la recuperación sea lo menos difícil posible. "Se debe dar consistencia fiscal, monetaria, bajar los niveles de inflación y bajar la incertidumbre", finalizó.