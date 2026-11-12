Salario empleo doméstico: cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en noviembre de 2026 con el aumento confirmado
A los nuevos montos para las distintas modalidades de contratación se añade un porcentaje del bono al salario básico
- 3 minutos de lectura'
Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en noviembre un nuevo porcentaje de aumento, que se desprende de la última negociación paritaria y que también incluye el paso paulatino del bono extraordinario al salario básico del mes.
A través de la resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedó establecido para el mes un curso una suba de 1,6% en los salarios de las distintas categorías y modalidades de trabajo.
A su vez, al aumento salarial se le añade la incorporación del 25% del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.
Cuánto cobran las niñeras en noviembre 2026
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$4451,49
sin retiro
$4923,50
En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para noviembre de 2026 son los siguientes:
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS GENERALES
con retiro
$562.837,52
sin retiro
$620.420,85
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
- 1
- 2
Histórico triunfo: un grupo de jóvenes ganaderos se quedaron con el primer y segundo puesto en una importante competencia internacional
- 3
Emigraron a España en 2001 y hoy tienen un restaurante y dos alojamientos en un pueblo de los Pirineos
- 4
Inflación de octubre: hoy se conocerá el número del Indec y se espera que siga cerca del 2%