Salario empleo doméstico: cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en noviembre de 2026 con el aumento confirmado

Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en noviembre un nuevo porcentaje de aumento, que se desprende de la última negociación paritaria y que también incluye el paso paulatino del bono extraordinario al salario básico del mes.

Los cuidadores de adultos y niñeras tienen un incremento del 1,6%

A través de la resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedó establecido para el mes un curso una suba de 1,6% en los salarios de las distintas categorías y modalidades de trabajo.

A su vez, al aumento salarial se le añade la incorporación del 25% del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.

Cuánto cobran las niñeras en noviembre 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $4451,49 sin retiro $4923,50

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para noviembre de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $562.837,52 sin retiro $620.420,85

Los valores de noviembre para las niñeras, por hora y por mes Freepik

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: