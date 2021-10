Aumentos de sueldo en 2022: quiénes tendrían los mayores incrementos el año próximo

Después de que los sueldos perdieran nuevamente contra la inflación este año, una nueva encuesta entre 545 compañías nacionales e internacionales reveló que el aumento promedio que recibirían los trabajadores fuera de convenio en 2022 sería de 45% -en línea con la última estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado para el año próximo del 46%- con algunos sectores que se destacan por subas superiores. Sin embargo, la evolución de la economía podría modificar los incrementos que se den en cada rubro.

La encuesta anual sobre Tendencias Compensación 2021 y 2022 fue realizada por la empresa Willis Towers Watson y ubicó entre los sectores con mayores aumentos salariales a las Comunicaciones/Entretenimientos (47%) y la industria petrolera (46%).

El hierro, el aluminio, el complejo minero y la metalurgia, las fintech, la industria energética, los bancos y las entidades financieras, la industria automotriz y la alta tecnología serían en 2022 los sectores que darían subas iguales al promedio.

Del otro lado de la tabla se ubican la construcción (40,2%) y la logística y el transporte (40%).

El aumento se dividiría en un 60% en el primer semestre y un 40% en el segundo. Un 45% de las compañías hará dos ajustes; un 30%, tres; un 15%, cuatro; un 4%, uno; un 3%, cinco; y un 2% más de cinco.

En cuanto a las posibles medidas que llevarían a cabo las compañías en 2022, un 42% habló de revisar o rediseñar beneficios, un 25% de reestructurar la organización y un 19% de modificar la política de posicionamiento del pago con respecto al mercado.

Por otro lado, en cuanto a la agenda de recursos humanos de cara al año próximo, subiría en el ranking la necesidad de atraer personal, de retener talentos y de motivar y de retener a profesionales y empleados jóvenes.

Según el estudio, un 81% de las organizaciones espera un crecimiento de la dotación total de talento digital en el próximo año y el restante 19%, poco o ningún cambio.

Entre los principales desafíos para la atracción de este talento, las firmas mencionaron que sus organizaciones no son una marca digital reconocida (62%), que no tienen una estrategia digital bien definida (50%), que no tienen una compensación adecuada (43%), que no ofrecen suficiente variedad y/o oportunidades laborales digitales desafiantes (40%); o que requieren habilidades que son difíciles de encontrar (40%).

“Las empresas empezaron a detectar las dificultades para acceder al talento y comenzaron a ser más competitivas con las remuneraciones. En lugar de posicionar al puesto en la mediana ofrecen pagar más. Otra alternativa es tomar un grupo de comparación diferente. Es decir, una farmacéutica o una empresa del agro se compara con un segmento más competitivo para igualar sueldos. Y también hay un tema con el dólar que se da muy fuerte en fintech y empresas de alta tecnología que ofrecen sueldos en dólares o tienen una estructura dolarizada y después a fin de mes toman el tipo de cambio del Banco Nación y pagan en pesos o dan un 20% del salario en dólares”, explicó Julio Sánchez, gerente de Gestión de Talentos y Compensaciones de Willis Towers Watson.