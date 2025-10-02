Salvataje de EE.UU.: un economista aseguró que el “pecado original del Gobierno” fue no haber comprado reservas

Ricardo Delgado visitó los estudios de LN+ para analizar la política fiscal de la gestión Milei; “El Presidente hizo reformas importantes en materia de ordenamiento macroeconómico, pero todavía falta mucho”, resaltó
Luego de que el gobierno de Donald Trump le ofreciera un salvataje financiero al presidente Javier Milei a través de un swap de 20.000 millones de dólares, recrudeció el debate sobre la acumulación de reservas del Gobierno. El economista Ricardo Delgado visitó los estudios de LN+ para compartir su mirada.
“El pecado original del Gobierno fue no haber comprado reservas, por ejemplo, cuando los agropecuarios liquidaron su cosecha”, manifestó Delgado. Sobre esta decisión, apuntó: “Y no lo hicieron para mantener a raya la inflación y el precio del dólar”.
Al momento de analizar la política fiscal de la gestión de Javier Milei, el economista hizo una analogía. “Es como mirar un vaso: ¿lo querés ver medio lleno o medio vacío? El Presidente hizo reformas importantes en materia de ordenamiento macroeconómico, pero todavía falta mucho", subrayó Delgado.
¿Qué pasará después de las elecciones?
Consultado sobre el rumbo económico del país luego de la próxima contienda electoral, Delgado expuso: “El principal problema es que en el mercado, todos los que toman decisiones financieras saben que después del 26 de octubre va a haber un cambio, entonces adelantan decisiones”.
“Por ejemplo, un importador que ve una brecha, paga hoy y acelera comportamientos que en una situación normal no realizaría”, graficó el economista. “Cuando todo el mundo está descontando un cambio, la munición constante y sonante de dólares no son suficientes y eso genera turbulencias”, agregó Delgado.
Desde la óptica de Delgado, el salvataje de EE.UU. vendrá acompañado de una orden: acumular reservas. En palabras del especialista, “el Gobierno erró con su pálpito fiscal. ‘Secando la plaza de pesos, aparecerán los dólares’, decían, y eso no ocurrió. Hoy estamos pagando las consecuencias de no haber acumulado dólares“.
A partir de los subibajas del dólar y ante un hipotético traslado a los precios, el economista brindó su teoría. “Siempre que hay economistas hablando del dólar en la tele, la gente en la calle lo siente”, concluyó Delgado.
