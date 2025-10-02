LA NACION

Salvataje de EE.UU.: un economista aseguró que el “pecado original del Gobierno” fue no haber comprado reservas

Ricardo Delgado visitó los estudios de LN+ para analizar la política fiscal de la gestión Milei; “El Presidente hizo reformas importantes en materia de ordenamiento macroeconómico, pero todavía falta mucho”, resaltó

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El presidente Javier Milei con su par de EE.UU., Donald Trump, durante la última asamblea de la ONU
El presidente Javier Milei con su par de EE.UU., Donald Trump, durante la última asamblea de la ONUBrendan Smialowski / AFP - AFP

Luego de que el gobierno de Donald Trump le ofreciera un salvataje financiero al presidente Javier Milei a través de un swap de 20.000 millones de dólares, recrudeció el debate sobre la acumulación de reservas del Gobierno. El economista Ricardo Delgado visitó los estudios de LN+ para compartir su mirada.

El economista Ricardo Delgado en LN+
El economista Ricardo Delgado en LN+

El pecado original del Gobierno fue no haber comprado reservas, por ejemplo, cuando los agropecuarios liquidaron su cosecha”, manifestó Delgado. Sobre esta decisión, apuntó: “Y no lo hicieron para mantener a raya la inflación y el precio del dólar”.

Al momento de analizar la política fiscal de la gestión de Javier Milei, el economista hizo una analogía. “Es como mirar un vaso: ¿lo querés ver medio lleno o medio vacío? El Presidente hizo reformas importantes en materia de ordenamiento macroeconómico, pero todavía falta mucho", subrayó Delgado.

Donald Trump y Javier Milei
Donald Trump y Javier MileiAlfredo Sábat

¿Qué pasará después de las elecciones?

Consultado sobre el rumbo económico del país luego de la próxima contienda electoral, Delgado expuso: “El principal problema es que en el mercado, todos los que toman decisiones financieras saben que después del 26 de octubre va a haber un cambio, entonces adelantan decisiones”.

“Por ejemplo, un importador que ve una brecha, paga hoy y acelera comportamientos que en una situación normal no realizaría”, graficó el economista. “Cuando todo el mundo está descontando un cambio, la munición constante y sonante de dólares no son suficientes y eso genera turbulencias”, agregó Delgado.

Georgieva, la esperanza de Milei y Caputo
Georgieva, la esperanza de Milei y Caputo

Desde la óptica de Delgado, el salvataje de EE.UU. vendrá acompañado de una orden: acumular reservas. En palabras del especialista, “el Gobierno erró con su pálpito fiscal. ‘Secando la plaza de pesos, aparecerán los dólares’, decían, y eso no ocurrió. Hoy estamos pagando las consecuencias de no haber acumulado dólares“.

A partir de los subibajas del dólar y ante un hipotético traslado a los precios, el economista brindó su teoría. “Siempre que hay economistas hablando del dólar en la tele, la gente en la calle lo siente”, concluyó Delgado.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. Cuándo se cobra la jubilación de octubre
    1

    Cuándo se cobra la jubilación de octubre

  2. Una por una: qué dólar se puede comprar en cada billetera digital y por qué
    2

    Tras las últimas medidas: qué dólar se puede comprar en cada billetera digital

  3. Un experto revela cuáles son las profesiones que se necesitarán en un futuro en la Argentina
    3

    “El potencial es inmenso”: un experto revela cuáles son las profesiones que se necesitarán en un futuro en la Argentina

  4. Cuándo cobro la Asignación Universal en octubre 2025
    4

    Calendario AUH: cuándo cobro la Asignación Universal en octubre 2025

Cargando banners ...