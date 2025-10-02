Salvataje de EE.UU.: un economista aseguró que el “pecado original del Gobierno” fue no haber comprado reservas

Luego de que el gobierno de Donald Trump le ofreciera un salvataje financiero al presidente Javier Milei a través de un swap de 20.000 millones de dólares, recrudeció el debate sobre la acumulación de reservas del Gobierno. El economista Ricardo Delgado visitó los estudios de LN+ para compartir su mirada.

El economista Ricardo Delgado en LN+

“El pecado original del Gobierno fue no haber comprado reservas, por ejemplo, cuando los agropecuarios liquidaron su cosecha”, manifestó Delgado. Sobre esta decisión, apuntó: “Y no lo hicieron para mantener a raya la inflación y el precio del dólar”.

Al momento de analizar la política fiscal de la gestión de Javier Milei, el economista hizo una analogía. “Es como mirar un vaso: ¿lo querés ver medio lleno o medio vacío? El Presidente hizo reformas importantes en materia de ordenamiento macroeconómico, pero todavía falta mucho", subrayó Delgado.

Donald Trump y Javier Milei Alfredo Sábat

¿Qué pasará después de las elecciones?

Consultado sobre el rumbo económico del país luego de la próxima contienda electoral, Delgado expuso: “El principal problema es que en el mercado, todos los que toman decisiones financieras saben que después del 26 de octubre va a haber un cambio, entonces adelantan decisiones”.

“Por ejemplo, un importador que ve una brecha, paga hoy y acelera comportamientos que en una situación normal no realizaría”, graficó el economista. “Cuando todo el mundo está descontando un cambio, la munición constante y sonante de dólares no son suficientes y eso genera turbulencias”, agregó Delgado.

Georgieva, la esperanza de Milei y Caputo

Desde la óptica de Delgado, el salvataje de EE.UU. vendrá acompañado de una orden: acumular reservas. En palabras del especialista, “el Gobierno erró con su pálpito fiscal. ‘Secando la plaza de pesos, aparecerán los dólares’, decían, y eso no ocurrió. Hoy estamos pagando las consecuencias de no haber acumulado dólares“.

A partir de los subibajas del dólar y ante un hipotético traslado a los precios, el economista brindó su teoría. “Siempre que hay economistas hablando del dólar en la tele, la gente en la calle lo siente”, concluyó Delgado.