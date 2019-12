Santangelo. El pronóstico del economista sobre el futuro del dólar

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019 • 11:32

"Les voy a jugar una apuesta a todos acá", bromeó Rodolfo Santangelo. "Y les voy a ganar", dijo ante un auditorio repleto de empresarios. " El tipo de cambio oficial va para abajo", afirmó.

El economista fue uno de los más esperados en el primer panel del evento Propymes, que organiza el Grupo Techint en La Rural, y que cerrarán su presidente Paolo Rocca y el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas,

Santangelo dijo que lo más urgente es la negociación de la deuda. "Es el hit del verano", afirmó. "Creo que no viene un default unilateral. Hoy hay un vencimiento que se paga. Vamos a negociar con dureza", anticipó. Adelantó que cree que habrá una fuerte diferenciación con los bonistas que tengan apeles con ley argentina o con ley extranjera. "Si sos ley argentina estoy esperando quizás el lunes que venga una reprogramación cuasi unilateral. Tómalo o déjalo. Un reperfilamiento unilateral, como hizo Macri. Lo más difícil es la ley internacional. Los contratos en Estados Unidos se cumplen", diferenció y dijo: "Hay que desactivar la bomba de la deuda".

Luego retomó el anuncio de Martín Guzmán, ministro de Economía, sobre la continuidad del cepo. "Chocolate por la noticia", exclamó y anticipó la llegada del "patovica" del tipo de cambio, que definirá quién puede tener o no acceso al mercado de cambios. Afirmó que el peronismo suele querer determinar el precio del dólar y que para eso requiere un mercado superavitario. Por eso, Santangelo dijo que en la cola aparece la posibilidad de atesorar dólares o de un "peaje" a las compras con tarjetas de crédito en el exterior.

"El tipo de cambio va para abajo. El tipo de cambio oficial. La inflación le va a ganar al tipo de cambio. Subirá menos que la inflación. La pregunta es cuánto va a bajar. No me lo bajes mucho. Si no baja mucho la brecha no joroba mucho", explicó el economista y consultor.

Pese a que Guzmán adelantó ayer que mucha más emisión sería desestabilizante para su programa integral, Santangelo dijo que el peronismo "va a abrir la manguera". Pero alertó: "No dejes la canilla abierta porque un día nos ahogamos. Podés darle a la maquinita por un tiempo y que no se te escape la inflación por un tiempo. Pero, ¡Tené cuidado!". Santangelo dijo que van a bajar la tasa, va a haber crédito, y va a haber plata en la calle.

Dijo que habrá algo "en materia previsional" y pidió "seguir haciendo cuádriceps" en materia de equilibrio fiscal. "Hoy hay un déficit de 140.000 millones de pesos. Si te dejás estar va a ser de $500.000 millones. Van a subir los impuestos y el candidato natural son los derechos de exportación. Van a ver cómo viene el agro, hay un boom de exportaciones de carne...Vamos a ver si acá se viene el típico programa peronista en el que para bajar el precio del osobuco matás la exportación o si encontramos una solución a la uruguaya. Vamos a ver si viene algo racional o confiscatorio", analizó el economista que mencionó la energía y la minería.

"Y se vendrá algo en bienes personales para la tapa de Página 12. No sirve para nada, pero es parte del show peronista. Veremos si existe algún retroceso en la reforma tributaria. Esperemos que no", y focalizó en contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias.

Santangelo volvió a reclamar velocidad en la reestructuración de la deuda. "Ya debería estar viajando uno a New York y otro a Washington", dijo y mencionó que el contexto internacional ara Alberto Fernández será "neutro". Ni viento de cola ni viento de frente.

"El Fondo es el principal acreedor, pero no tenés que pagar hasta 2022 y 2023. Imagino que vamos a vivir juntos, pero con camas separadas. Es mucho mejor que el corte de manga", dijo.

"No miren ni tierra arrasada ni cuatro paginas de propaganda", dijo sobre la pelea por el relato de la herencia económica. "Se deja una economía con avances y dificultades". De las más inminentes dificultades mencionó la deuda. "Si en los próximos tres, cuatro, cinco meses se resuelve el problema de la deuda el horizonte se alarga, pero si el problema de la deuda no se resuelve retrocedemos con más inflación, recesión, desempleo y pobreza", agregó el economista que criticó el "sobreendeudamiento" de la era Macri.

"El fracaso de los últimos cuatro años es la tasa de inflación", cuestionó. "Estamos en una inflación inercial. Si no hacemos un esfuerzo y clavamos los frenos llegamos al 60% o 70%. Si la inflación se acelera esto fracasa. Tengo la seguridad de que la aceleración fue causada por las devaluaciones, y que sólo evitando megadevaluaciones, saltos, la inflación va a bajar. El riesgo que el tipo de cambio se atrase", indicó Santangelo sobre lo que se viene.