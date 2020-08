Santiago Cafiero: "No contamos con presupuesto 2020, hay uno prorrogado"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero Crédito: Captura de video

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, participó esta noche de una entrevista televisiva por A24. "No contamos con presupuesto 2020, hay uno prorrogado", sostuvo el funcionario.

El jefe de Gabinete apuntó contra Mauricio Macri y volvió a responsabilizarlo por la crisis económica del país. "Estamos montados en una crisis, sobre una crisis anterior. Macri dejó una pandemia económica. Aumento de la pobreza, aumento de la desocupación", expresó esta noche en una entrevista con Romina Manguel.

Para Cafiero, Macri no forma parte de la oposición y se refirió a los recientes viajes del exmandatario. "La opinión de Macri está muy alejada de lo que está pasando en la Argentina", dijo. Y agregó: "No veo que esté comprometido".

Asimismo, sostuvo la necesidad de que la dirigencia política se mantenga unida en un contexto de pandemia epidemiológica. Y agregó que la sociedad transita un discurso del odio: "Anular la opinión del otro es odio, estas clasificaciones lo único que hacen es obturar cualquier debate público".

Sobre el coronavirus, Cafiero dijo que el Gobierno sabía que iba a llegar al país, pero que no creyeron que iba a ser "tan rápido". Respecto a la situación actual, indicó que la sociedad está comenzando a convivir con el virus y resaltó las reaperturas programadas, donde se avanzó en actividades productivas que antes no se podían realizar.

Sobre Mauricio Macri

El funcionario también se refirió al viaje del exmandatario Mauricio Macri junto a su familia a Francia, con destino final a Suiza, luego de decir que "allá se vive con libertad y responsabilidad".

"La opinión de Macri está muy alejada de lo que está sucedidendo en la Argentina. Se fue a Paraguay, después a Drancia... está muy alejado de lo que está pasando en este país", dijo Caifero.

Además, sostuvo: "Yo creo que Macri hoy no registra lo que sucede en la Argentina, no sabe lo que está pasando. No veo que él esté comprometido con ninguno de los aspectos ni sociales, ni económicos, ni sanitario. No sé si le importa o no, pero no está comprometido con nada de eso".

Además, comentó que durante la gestión de Cambiemos se "degradó el sistema de salud", incluso en la cuestión más formal "de pasarla de ministerio a una secretaría". "El su gobierno volvimos a tener un brote de sarampión por ejemplo, porque no se habían vacunado a 8 millones y medio de argentinos. Cuando llegamos nosotros empezamos a hacer salud publica", dijo.

Noticia en desarrollo