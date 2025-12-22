Récord: la exportación de carne vacuna de 2025 ya generó US$3531 millones

La exportación de carne vacuna cerró los primeros once meses de 2025 con un dato histórico: el mayor ingreso de divisas del que se tenga registro para ese período. En detalle, entre enero y noviembre pasado, la Argentina exportó carne bovina por US$3531,3 millones, un salto interanual del 27,7% frente a los US$2884 millones del mismo periodo de 2024 y también superior a los US$3289 millones alcanzados en 2022, hasta ahora el año de mayor facturación del sector.

El récord de ingresos se dio, además, en un contexto particular: menos volumen embarcado. En el acumulado de los primeros once meses del año el tonelaje exportado fue de 654.800 toneladas peso producto, un 7,9% inferior al registrado entre enero y noviembre de 2024. El contraste entre menor cantidad y mayor facturación expone con claridad el factor que explicó el fenómeno: la recuperación de los precios internacionales.

Los datos surgen del último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que describió una dinámica de “volúmenes en retroceso, pero con ingresos en fuerte crecimiento gracias a la mejora del valor del producto”.

En noviembre de 2025, las ventas externas alcanzaron 64.500 toneladas peso producto, lo que implicó una caída del 5,4% respecto de octubre y del 4,9% en la comparación interanual. Sin embargo, el valor generado en ese mes fue de US$365,6 millones, un 36,6% más que en noviembre de 2024.

El ABC precisó que, en el acumulado de los primeros once meses de 2025, “el volumen exportado es inferior al del mismo período del año anterior, pero el valor total escaló un 27,7%”, lo que consolidó así el mejor desempeño histórico en términos de ingreso de divisas.

En tanto, si se toma el balance de los últimos doce meses —de diciembre de 2024 a noviembre de 2025—, la Argentina exportó 713.800 toneladas peso producto de carne vacuna, por US$3795 millones.

Uno de los datos más relevantes del último año fue la reversión de la tendencia bajista de los precios, que se arrastraba desde mayo de 2022. Según el ABC, el precio promedio de exportación en noviembre de 2025 fue de US$5670 por tonelada, lo que significó un salto del 43,6% frente a los US$3949 registrados en noviembre del año pasado. Si bien ese valor aún se ubica por debajo de los máximos históricos de abril de 2022, el informe remarcó que la recuperación se consolidó desde mediados del segundo trimestre de 2025, lo que marcó un cambio de ciclo para el negocio exportador.

Sin embargo, este desempeño exportador récord convive con tensiones crecientes en la industria frigorífica local que atraviesa desafíos por el incremento del precio de la materia prima, fenómeno que la ha llevado a adelantar vacaciones y a tener un menor ritmo de faena en la últimas semanas.

Para el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, este cierre de 2025, con un ingreso de divisas significativamente superior, explicado en gran medida por la mejora sustantiva de los precios internacionales durante el segundo semestre, en el caso de la industria frigorífica argentina no se tradujo en rentabilidad, porque el precio de la hacienda tuvo una suba que supera los valores que hoy está pagando el mercado.

Urcía alertó que se espera un 2026 muy complicado para la industria, por una materia prima escasa, con un stock vacuno argentino ajustado que pone un piso muy alto al precio de la hacienda

Hacia adelante, el panorama futuro es que existen posibilidades de recuperación: en 2026 habrá menor oferta de los principales exportadores mundiales y demanda firme de los importadores, lo que abre una gran oportunidad para la carne argentina.

En detalle, un informe reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyectó que, en 2026, la Argentina podría incrementar su volumen exportado en un 6,6% y superar las 800.000 toneladas, en un contexto de menor oferta global.

En el caso de Brasil se proyecta un ajuste negativo del 5%, con una producción estimada en 11,7 millones de toneladas para 2026, luego de alcanzar un récord de 12,4 millones de toneladas en 2025. Asimismo, Australia, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) también mostrarían caídas cercanas al 1% en su producción. La menor producción disponible se traduce, naturalmente, en una reducción del saldo exportable.

“Las exportaciones globales retrocederían 1,2%, para alcanzar 13,5 millones de toneladas. La menor oferta disponible aumentará las posibilidades de ubicar el producto argentino en los mercados internacionales”, señaló a LA NACION Paloma Fontana, analista ganadera de AZ-Group. “El USDA pronostica una caída del 1,5% en la producción mundial de carne vacuna en 2026”, agregó.

Paloma Fontana, de AZ Group: “El USDA pronostica una caída del 1,5% en la producción mundial de carne vacuna en 2026”

Con una mirada más pesimista, Urcía alertó que se espera un 2026 muy complicado para la industria, por una materia prima escasa, con un stock vacuno argentino ajustado que pone un piso muy alto al precio de la hacienda: “Aun con mejores precios internacionales, la industria no logra rentabilidad porque el valor de la materia prima sigue siendo determinante y esta situación se va a profundizar en los próximos dos años, cuando entremos de lleno en un ciclo de retención”.

“Las empresas van a tener que ser más competitivas y ajustar sus procedimientos para que los números cierren. Sostener pérdidas indefinidamente conduce al quebranto, y es una situación que nadie puede prolongar en el tiempo. El desafío es encontrar un punto de equilibrio que permita sostener buenos precios para el sector ganadero y, al mismo tiempo, garantizar rentabilidad para la industria”, dijo el dirigente.

Por su parte, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) alertó que en noviembre pasado se registró una “importante retracción del nivel de actividad”, tanto en la comparación mensual como interanual. Destacaron una menor faena en todas las categorías relevantes. Fue, dijeron, además, la novena caída en los últimos once meses, con un ratio de faena de hembras que se mantiene “muy por encima del intervalo que permite sostener las existencias vacunas”. En noviembre se faenaron 1,047 millones de cabezas, un 7,1% menos que en octubre. En tanto, entre enero y el mes pasado la industria faenó 12,44 millones de animales, una retracción de 1,9% versus igual período de 2024.

“Hoy la mayoría de los productores no deja vacas secas en el campo para darles otra oportunidad”, explicaron en Ciccra

En este contexto, el stock bovino nacional no logró recomponerse plenamente. En Ciccra dijeron que de las 12,5 millones de cabezas perdidas entre 2007 y 2009 apenas se recuperó entre 5% y 7%, según estimaciones sectoriales.

En este contexto, dijeron que la fuerte suba del precio de la hacienda se convirtió en el principal factor de presión para la industria

En este contexto, dijeron que la fuerte suba del precio de la hacienda se convirtió en el principal factor de presión para la industria: entre junio y noviembre pasado, el valor del ganado en pie acumuló un incremento del 51,6%, que en términos reales —deflactado por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)- alcanzó el 35,1%, el nivel más elevado de los últimos quince años.