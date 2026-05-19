Se conocieron las ofertas para concesionar la Hidrovía, la mayor licitación del gobierno de Milei

El Gobierno avanzó con la apertura del último sobre, con la propuesta económica, que define quién es el ganador de la licitación para la realización, a riesgo empresario y sin aval del Estado, de las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía. A las 13 se publicó en la plataforma contrat.ar que la tercera etapa ya está bajo análisis.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de navegación de la Argentina. Por ella se mueven el 80% de las exportaciones del país, el 95% del transporte de contenedores y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz.

Las dos empresas, Jan De Nul y DEME, fueron al piso de la tarifa: para la etapa 0, US$3,80; para la etapa 1, US$4,65; para la etapa 2, US$5,78. Según datos oficiales, el ahorro en peaje para los usuarios será entre 35 y 40 millones de dólares anuales, ya que la tarifa del peaje va a bajar un 15%.

Lo que sigue es un tiempo para dar lugar a posibles impugnaciones. El Gobierno calcula que falta “un mes largo” para el fin del proceso y la adjudicación de la concesión por 25 años con opción a cinco más.

La licitación de la Hidrovía fue varias veces postergada, y en esta ocasión, enfrenta no solo un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con cuestionamientos al proceso. También hubo una medida cautelar que el Ministerio Público Fiscal desestimó anoche, pedida por la Asociación Civil Observatorio Del Derecho a la Ciudad. Se había solicitado la suspensión inmediata del proceso licitatorio.

No es el único intento por lograr que se dé de baja la licitación. Hay en danza otras medidas y argumentos de distintos sectores que creen más razonable que la operación de la Hidrovía se divida en tramos.

El Gobierno, por su parte, se apoya en la auditoría del proceso que pidió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y también en varias reuniones previas de consulta que se hicieron con distintos sectores.

Apoyo empresarial

Las entidades Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, Ciara-Cec, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas comunicaron que “este proceso licitatorio debe culminar prontamente con la adjudicación de empresas que brinden servicios de dragado, balizado y tecnología”.

De esta manera apoyan la iniciativa oficial para que el proceso en curso culmine con un ganador, que estará entre Jan De Nul y DEME, aunque por ahora la ventaja es de la empresa belga que realiza los trabajos en la Hidrovía desde hace más de 30 años. “Hemos participado durante el 2025 y el 2026 de todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo de la Vía Navegable Troncal, cuyo objetivo fue encontrar consensos sobre las necesidades que deben tenerse en cuenta para la confección de los pliegos de licitación”, afirma el comunicado

“Dado la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial nacional, los usuarios estamos convencidos de que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina", finaliza.

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