Suben las acciones de Nvidia en Wall Street y arrastran a otras empresas de IA

A última hora de ayer, Nvidia publicó su informe de resultados, lo que provocó un gran revuelo en el mundo financiero. Fueron importantes porque, como señaló Matt Orton, jefe de mercado de Raymond James Investment Management, son un indicador general del rendimiento de la inteligencia artificial. Tal como declaró a Reuters: “Nvidia se considera casi un reflejo de lo que está sucediendo” en ese ámbito.

Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia.

Los informes de ganancias de Nvidia, pese a los temores, mostraron un rendimiento récord. Según informó la propia empresa: “Nvidia ha anunciado hoy unos ingresos récord para el tercer trimestre, finalizado el 26 de octubre de 2025, de 57.000 millones de dólares. Esto supone un aumento del 22% con respecto al trimestre anterior y del 62% con respecto al año anterior”.

Hoy por la mañana, la acción de esta compañía sube más de 6%.

Tras los buenos resultados informados por Nvidia, Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de la compañía, declaró que “la demanda informática sigue acelerándose y creciendo de forma exponencial tanto en el ámbito de la formación como en el de la inferencia”. Y agregó: “Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA. El ecosistema está creciendo rápidamente, con más creadores de modelos básicos, más startups de inteligencia artificial, en más sectores y países. La IA está llegando a todas partes, haciendo de todo, todo al mismo tiempo”.

El éxito de Nvidia también impactó en el mercado de la IA, con subas del 4% en las acciones de Advanced Micro Devices y del 3% en las de Broadcom. Otras empresas, como Super Micro Computer e Intel, también subieron 5% y 2%, respectivamente.

Antes de estos resultados, en el mercado de la IA surgieron temores de que hubiera una burbuja. También se temía que la longevidad y el éxito exponencial de Nvidia estuvieran disminuyendo. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, expresó: “¿Nos encontramos en una fase en la que los inversionistas en general están demasiado entusiasmados con la IA? Mi opinión es que sí. ¿Es la IA lo más importante que ha sucedido en mucho tiempo? Mi opinión también es que sí.”

Estos temores provocaron fluctuaciones en las acciones de Nvidia antes de la publicación de los resultados, y grandes fondos como Thiel Macro, de Peter Thiel, vendieron todas sus acciones en el tercer trimestre.

Analistas de Morgan Stanley y Goldman Sachs, no obstante, predijeron buenos resultados. Goldman Sachs afirmó que habrá “otro año de fuerte crecimiento de dos dígitos en los ingresos y las ganancias de Nvidia”, según Morningstar, una empresa estadounidense de servicios financieros con sede en Chicago.