Se estancó la penetración de Internet en el país y las empresas culpan al Gobierno

La Cámara Argentina de Internet (Cabase), que reúne a empresas proveedoras de este servicio, informó que durante el primer semestre de 2021 la Argentina alcanzó los 9.863.084 accesos fijos a internet, cifra que representa una penetración del 69% por cada 100 hogares, apenas un punto porcentual por encima del valor registrado en el período anterior.

La variación interanual se ubicó en un 9,2%. Si se analizan las conexiones por fibra óptica, según el Cabase Internet Index, el país contabilizaba en junio un total de 1.472.246, un 12% más que la marca de 1.311.199 de diciembre de 2020 y solo un 26% más que los 1.170.879 accesos por fibra existentes un año atrás, en junio de 2020.

De acuerdo con el presidente de Cabase, Ariel Graizer, el estancamiento se debe a la falta de inversión del sector por el “desacierto de las políticas que se han llevado adelante”. “Todas las compañías prevén sus inversiones con mucha antelación, y si las cosas no están claras, no se hacen. La dispersión hace que hayamos crecido un 1% en penetración, que es un número muy bajo y distinto de lo que queríamos. Como industria dijimos que lo importante es la universalización del acceso. Necesitamos a todo nivel reglas claras y proactivas que hagan crecer la infraestructura, porque si no, nos comemos las joyas de la abuela, que son las inversiones que venimos haciendo”, explicó en una conferencia vía Zoom.

En este sentido, dijo que realizaron varias presentaciones por escrito ante el regulador –el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)– en las que sostuvieron que el control de precios del DNU 690/2020 “no sirve, que la declaración de servicio público es inadecuada, que hay que subsidiar la demanda y que el modelo de aportes no reembolsables (ANR) no sirvió”.

El informe también analizó el desarrollo de fibra óptica en la región. En este sentido, la Argentina muestra el menor porcentaje de accesos con fibra óptica, con apenas 14,93 accesos cada 100 conexiones, siendo superada ampliamente por Uruguay, donde la participación de las conexiones por fibra alcanza al 78,46% del total de accesos, seguido de Brasil, que contabiliza el 56,68% del total de accesos fijos con FO, y Chile que tiene el 49,11% del total de conexiones con esa tecnología.

Asimismo, los resultados muestran un aumento de la brecha, que se ha ido acrecentando especialmente en los últimos cuatro años. Al analizar la tasa de crecimiento de los accesos con fibra óptica entre 2014 y 2020 a nivel regional, surge del estudio que el crecimiento de Brasil es del 217%, posicionándose a la cabeza de la región; seguido por Chile, con un 151%, y por la Argentina, con un 129%, en último lugar. Por su parte, Uruguay muestra en los últimos años tasas de crecimiento cercanas al 10%, compatibles con la madurez del mercado dada la alta penetración de la fibra.

“Los números nos dicen que no nos equivocamos. Esperamos que nos convoquen a dialogar. Creemos que la reglamentación del 690 no es la solución, sino derogarlo o modificarlo a través de una ley para salir por arriba de esta situación”, agregó Graizer.

Con respecto a la evolución en las velocidades de conexión, cada año crecen las conexiones con mayor velocidad de descarga, con especial énfasis a partir de 2018. De esta manera, para junio de este año, más del 55% del total de conexiones a nivel nacional superaron los 20 Mbps y la velocidad promedio alcanzó los 45,63 Mbps.