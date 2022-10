Se extienden las ventas del Banco Central, que ya perdió el 5,5% de las reservas tan costosamente recompradas

escuchar

La seguidilla vendedora del Banco Central (BCRA) tuvo hoy un previsible nuevo capítulo: debió aportar al mercado unos US$60 millones, con lo que ya se desprendió de casi US$280 millones en las últimas cinco ruedas y sacrificó el 5,5% de las reservas tan costosamente recompradas el mes pasado, gracias a la instrumentación del dólar soja.

La entidad que conduce Miguel Pesce aportó a plaza el 24,1% de los US$248,9 milllones operados de contado en una jornada en la que convalidó un ajuste al alza de $0,26 en el dólar mayorista vendedor que cerró el día a $151,30 por unidad.

La nueva venta oficial confirma que, sin estímulos concretos para la oferta (en un contexto en el que el tipo de cambio real vuelve a quedar -como tantas veces en la última década- cada vez más atrasado), el BCRA se ve obligado a abastecer con su diminuta tenencia los pedidos de compra que sobrevivieron a todos los recortes aplicados a la demanda y pasaron los numerosos filtros que hay que superar para poder ser cursados.

BCRA terminó la rueda con ventas por US$ 60 millones para atender la demanda del mercado — Gustavo P Quintana (@guspaqui) October 13, 2022

Esto es lo que hace que el mercado vuelva a concentarse en contar los meses que podrìa aguantar este esquema de administración de la escasez, lo que hace que la demanda de cobertura cambiaria vuelva a crecer y se encerezca cada vez más de cara al próximo verano, período en el cual la tenencia de reservas netas que hoy mantiene el BCRA se acercaría a niveles críticos.

En especial porque “si se ajusta la tenencia de reservas netas de la entidad (aún con el refuerzo que logró gracias al plan de incentivos a las exportaciones sojeras) por la deuda que acumuló con importadores, la cuenta sigue dando bien negativa”, advierten, por caso, desde Aurum Valores.

Cuestión de contabilidades

El nivel de ventas que debe enfrentar, tras el final del dólar soja, hace muy probable que el BCRA termine este mes con un saldo negativo por intervenciones en el mercado de cambios superior a los U$S600 millones si persisten las tendencias actuales”, adivierten desde Delphos Investment.

Aunque lleguen refuerzos como el de US$700 millones dispuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ingresará a las reservas en algunos días más, será difìcil que el BCRA pueda salir indemne de la larga etapa de sequía que le espera en el mercado de cambios oficial, si nada cambia.

En especial, porque el clima financiero internacional no deja de enrarecerse y porque el impacto que puede tener la situación de stress hídrido que afrontar varias regiones productivas ya se deja ver mayor a lo inicialmente previsto. “Proyectando la liquidación promedio de las últimas cuatro ruedas (en las que ya no se registraron resabios del dólar “soja”) de US$60 millones de aquí a fin de mes, octubre cerraría con un acumulado de US$1287 millones. Se trataría no sólo de la liquidación más baja en lo que va del año, sino también de la menor desde marzo 2020″, hacen notar desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Para peor el panorama en adelante es menos alentador aún por la sequía. “Ya se perdió el 10% de la siembra de trigo de la zona núcleo y distintas estimaciones indican que entre 35% y 50% está en riesgo”, detallan. Y todo eso explica que no cedan las expectativas devaluatorias.