Se reabrió la convocatoria 2025 para Becas Progresar: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse
Es posible anotarse a diferentes líneas de la ayuda estudiantil durante el octavo mes del año; ¿cuáles son los requisitos y cómo hacer la inscripción?
Se abrió la segunda convocatoria 2025 para la inscripción a diferentes líneas de las Becas Progresar. Se trata de una ayuda estatal a cargo del Ministerio de Capital Humano y que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) que tiene como objetivo brindar apoyo para promover la formación académica y profesional.
Así lo anunció la cartera encabezada por la ministra Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, por medio de un comunicado el pasado 4 de agosto. De esa forma, quienes estén interesados en recibir esta ayuda estudiantil y cumplan los requisitos podrán anotarse durante el octavo mes del año.
Primero se reabrió la convocatoria de la línea Progresar Obligatorio, que está dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la escuela secundaria. Esta se habilitó el pasado 4 de agosto y estará vigente hasta el 1° de septiembre.
En tanto, en los próximos días será posible inscribirse a otras líneas de la prestación. Este es el caso de la línea Superior — destinada a estudiantes ingresantes de hasta 25 años y hasta 30 años para quienes cursen carreras avanzadas de nivel terciario o universitario — abrirá su convocatoria entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre. Durante ese mismo período, también será posible anotarse a Progresar Enfermería.
Cabe recordar que la convocatoria a la línea Progresar Trabajo también se encuentra habilitada desde abril. Esta se extenderá por más tiempo, hasta el 30 de noviembre.
¿Cuáles son los requisitos para anotarse a Becas Progresar?
Los requisitos para cada línea de Becas Progresar varían y todos sus beneficiarios deben cumplir sus condiciones. De todos modos, en todos los casos los postulantes deberán acreditar ingresos familiares que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En tanto, deben certificar asistencia regular en su institución educativa.
A continuación, los requerimientos para recibir cada línea de Becas Progresar:
Progresar Obligatorio
- Tener entre 16 y 24 años.
- Estar finalizando la escuela secundaria.
- Contar con usuario propio en la plataforma Mi Argentina.
- Declarar un CBU o CVU a nombre del beneficiario.
- Tener los datos actualizados en Anses
Progresar Superior
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en Argentina de al menos 5 años y contar con DNI.
- Edad: para estudiantes ingresantes, entre 17 y 24 años; para estudiantes avanzados, hasta 30 años. En algunos casos como personas con hijos a cargo en hogares monoparentales, discapacitados, personas trans, pueblos indígenas, refugiados, afrodescendientes o afroargentinos, se extienden las edades hasta 35 años o sin límite de edad para estos grupos.
- Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Estar ingresando o cursando estudios en universidades nacionales o provinciales, institutos universitarios nacionales o institutos de educación técnica superior y de formación docente de gestión estatal. Excepciones para gestión privada y enfermería según reglamento.
- Para acreditar la regularidad académica, los estudiantes ingresantes deben aprobar al menos el 80% de las materias del año y los avanzados al menos el 50%.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
- Participar en las actividades complementarias que determine el programa.
- Contar con usuario propio y cuenta validada en la plataforma Mi Argentina para realizar la inscripción.
- Certificar la asistencia regular a la institución educativa en tres certificaciones anuales.
Progresar Enfermería
- Ser argentino nativo, naturalizado, o extranjero con residencia legal en Argentina de al menos 5 años y contar con DNI.
- No hay límite de edad para estudiantes de enfermería.
- Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Estar ingresando o cursando estudios en una institución reconocida de nivel superior vinculada a la enfermería.
- Para certificar regularidad académica, a los ingresantes no se exige aprobar materias previas, pero para estudiantes avanzados se debe acreditar haber aprobado al menos el 50% de las materias del plan de estudio del año anterior.
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
- Participar en las actividades complementarias que determine el programa.
- Tener usuario propio validado en la plataforma Mi Argentina.
- Actualizar los datos personales y del grupo familiar en ANSES.
Cómo inscribirse a la nueva convocatoria de Becas Progresar
Todos los trámites que se realicen para la inscripción a la segunda convocatoria 2025 se deben hacer mediante la plataforma del Programa Progresar, con cuenta validada en Mi Argentina. La gestión es personal, gratuita y se realiza a través de los canales oficiales. Estos son los pasos a seguir:
- Seleccionar la línea de beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña.
- Completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.
- Después de realizar la inscripción, el solicitante deberá esperar a que se publiquen los resultados de la postulación.
- Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.
Cabe aclarar que los pagos se efectuarán por transferencia directa a CBU o CVU a nombre del beneficiario.
