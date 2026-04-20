Se registró un récord histórico de exportaciones y un saldo favorable de US$2523 millones

Con un récord de ventas al exterior, el informe de marzo del Indec sobre la balanza comercial argentina confirmó un superávit de US$2523 millones, con un incremento de US$1899 millones respecto al mismo mes de 2025.

Se oficializó así un récord histórico de exportaciones, que llegaron a US$8645 millones, con un incremento interanual de 30,1%. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 16,6% con relación a igual mes del año anterior, y totalizó un monto de US$14.766 millones.

El especialista en negocios internacionales, Marcelo Elizondo, predice que “este año la Argentina va a batir el récord histórico de exportaciones anuales, superando los US$95.000 millones”.

Según el instituto estadístico, el ascenso de las exportaciones fue impulsado por un crecimiento de 25,3% en las cantidades exportadas, y también por una ayuda en los precios internacionales, que subieron un 3,9%. Todos los rubros exportables tuvieron un incremento interanual de entre el 18 y el 56%.

El economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Tomás Rodríguez Zurro, destacó que “los embarques agroindustriales de las seis principales cadenas de granos superaron las 10 Mt (millones de toneladas) durante marzo”.

Por producto, el economista subrayó “el fenomenal despacho al exterior de maíz, estimado en 4,7 Mt y casi US$1000 millones, un récord para marzo tanto en valor como en volumen. Otro tanto se da en el complejo girasol, que entre semilla, aceite y subproductos, se embarcó un estimado de 625.000 tn por US$380 millones, también récord en volumen y valor”.

Las importaciones, por su parte, se mantuvieron estables en valor en su comparación interanual, pero cayeron las cantidades compradas al exterior. Alcanzaron un total de US$6122 millones, con un incremento de 1,7%. Los precios volvieron a ayudar, con una suba del 5,8%, ya que las cantidades disminuyeron 3,7%.

IMPORTANTE👇



EN MARZO LAS EXPORTACIONES DE BIENES ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO!



✅ En marzo la balanza comercial registró un superávit de USD2.523 millones, producto de exportaciones que ascendieron a USD8.645 millones (+30,1% i.a.) e importaciones que sumaron USD6.122… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 20, 2026

El rubro de compras al exterior que más creció, una vez más, fue Resto, que incluye bienes despachados mediante servicios postales (courier), con una variación interanual de 105,9%. “El agregado que más ascendió porcentualmente y en mayores valores absolutos fue alimentos y bebidas básicos, fundamentalmente para la industria, con 61,7% y US$171 millones, respectivamente”, analiza el Indec.

Piezas y accesorios para bienes de capital, que indica algo de las compras externas que necesita la industria, tuvo una baja del 18%, mientras que los otros indicadores que marcan el rumbo de la actividad, bienes de capital y bienes intermedios, tuvieron un alza del 4,5% y 10,2%. Para Elizondo, “algo a destacar es el gran crecimiento en el trimestre de las manufacturas de origen industrial, un 23,6%. Eso relativiza la cuestión del atraso cambiario y su impacto en las ventas externas”.

Sin embargo, advierte que “en el trimestre se destacó la caída de las importaciones. La actividad económica débil arrastra hacia atrás las compras externas”.

Destaca que “crecen mucho los mercados importantes para la Argentina, pero no Brasil. Hay un aumento de las exportaciones a China, Estados Unidos e India, lo que marca la diversificación ventas externas en los destinos más alejados”, agrega Elizondo.

Combustible y energía

El rubro combustible y energía alcanzó exportaciones por US$1235 millones, el valor más alto registrado, con un alza de US$232 millones y una variación positiva de 23,2% respecto de marzo de 2025. El Indec aclaró que “si bien las cotizaciones internacionales del petróleo crudo muestran una marcada tendencia alcista, los valores correspondientes a marzo reflejan operaciones aduaneras iniciadas, hasta 45 días antes de la fecha de exportación”.

En materia de importaciones, los combustibles y lubricantes tuvieron una disminución interanual de US$91 millones y una variación negativa de 38,5%, por el descenso de 31% en los precios y de 10,2% en las cantidades.