Anses. Según certificados oficiales, Macri no podría comprar dólares

El expresidente Mauricio Macri, ¿es uno de los ciudadanos no habilitado a comprar dólares, según las nuevas reglas del gobierno de Alberto Fernández? Más allá de que hoy por hoy nadie puede hacer operaciones cambiarias en las páginas de los bancos -que dicen seguir a la espera de poder adecuarse a las nuevas normativas-, ¿no podría acceder tampoco después a la compra de moneda extranjera? No podría, en principio, y al menos según lo que surge de la consulta hecha a la Anses sobre su situación. Y no es que cobre algún plan social, claro, sino que no registra en los últimos meses ingresos ni laborales ni previsionales, siempre según los datos del organismo.

De la consulta que puede hacerse desde ayer al mediodía en el sitio servicioswww.anses.gob.ar/censite/ surge la emisión de una "certificación negativa" por parte de la Anses para el exmandatario. ¿Qué significa eso? Tal como se detalla en la pantalla que puede verse tras ingresar los datos del expresidente, esa certificación implica, en este caso, que en los registros del organismo no se encontró que haya ingresos laborales o previsionales actuales (o dentro de los últimos seis meses, de acuerdo con el período de consultas que está disponible). Es decir que no existe una relación de trabajo bajo relación de dependencia, ni el cobro de una prestación previsional, ni una inscripción vigente en el régimen general de autónomos ni en el sistema simplificado del monotributo.

La certificación negativa que surge de ese sistema de consultas implica que la persona no podrá adquirir moneda extranjera.

Pero, más allá de quién sea la persona que recibe esa noticia en pantalla, ¿qué pasa si alguien no tiene hoy ingresos pero sí tiene activos, físicos o financieros, que podrían venderse en pesos y si, con esos pesos, se quisieran comprar dólares? La comunicación A-7105 del Banco Central señala que, para abrir una caja de ahorros en moneda extranjera o para que se acrediten nuevos importes en cajas ya existentes, "las entidades financieras deberán obtener evidencia de la que surja que el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera".

Aun con la inclusión de la frase "ingresos y/o activos" y según consultas hechas por LA NACION, no está aún claro de qué manera actuarán las entidades financieras en el caso de que la persona tenga la certificación negativa de la Anses pero pueda justificar que tiene pesos, por ejemplo, en una determinada inversión, y quiere pasarse a dólares. El organismo previsional solamente verifica e informa la parte de los ingresos, no la de activos.

Siguiendo la normativa del Central, así como la certificación negativa le indica a la entidad que a esa persona no le puede vender moneda extranjera, en el caso de quienes sí están habilitados el sistema muestra la leyenda: "Denegatoria Certificación Negativa", con la descripción de cuál o cuáles son las fuentes de ingresos.

Por ejemplo, esa es la respuesta que en la página de la Anses obtiene el presidente de la Nación, Alberto Fernández (se indica que registra declaraciones juradas como trabajador en actividad y, además, inscripción como autónomo o monotributista). También el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aparece con esa doble condición (y, por tanto, se le da habilitación para ir al mercado cambiario).

Para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también hay una "denegatoria de certificación negativa" (y un permiso para comprar dólares), por ser trabajador en actividad. Y en el caso de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hay habilitación por aparecer registrada, siempre según la Anses, como autónoma o monotributista.

Como regla general, el hecho de que la Anses emita la denegatoria de certificación negativa no es condición suficiente para acceder al mercado de cambio, porque existen otras incompatibilidades, además de la de cobrar planes sociales. Por ejemplo, no pueden invertir en moneda extranjera quienes se vieron beneficiados por el congelamiento de cuotas de los créditos UVA, ni quienes accedieron durante esta pandemia, siendo monotributistas o autónomos, a un crédito a tasa cero.

