Dólar oficial y blue en vivo: a cuánto cotiza hoy, miércoles 25 de febrero

Ayer, la divisa oficial cerró a $1400 para la venta; el dólar informal, en el mercado paralelo, se ubicó a $1430 para la misma operación

A cuánto cotiza el dólar hoy (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)Jacquelyn Martin - AP

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este martes 24 de febrero a $1350 para la compra y a $1400 para la venta.

